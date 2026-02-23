سومین واحد بخار نیروگاه عسلویه در آستانه اتصال به شبکه برق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، عباس جلالی‌فراهانی، مجری طرح نیروگاه‌های بیع‌متقابل شرکت برق حرارتی با اعلام این خبر، افزود: نیروگاه عسلویه در حال حاضر با برخورداری از ۶ واحد گازی و دو واحد بخار به ظرفیت یک‌هزار و ۳۳۰ مگاوات در حال فعالیت است که با تکمیل آخرین واحد بخار این مجموعه، ظرفیت کل نیروگاه به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه احداث واحد سوم بخار نیروگاه سالانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی سوخت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: احداث سه واحد بخار این نیروگاه منجر به افزایش راندمان اینمجموعه به حدود ۵۰ درصد خواهد شد که موجب صرفه‌جویی سالانه ۸۴۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت می‌شود.

جلالی‌فراهانی با بیان اینکه تبدیل واحد گازی به سیکل‌ترکیبی موجب افزایش ظرفیت تولید برق بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی می‌شود، افزود: این امر علاوه بر مزایای اقتصادی صرفه‌جویی در مصرف سوخت به ازای برق تولیدی، مزایای زیست‌محیطی ناشی از کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای، را در پی دارد و باعث صیانت از منابع انرژی و سوخت و نهایتا مانع هدر رفت ثروت ملی خواهد شد.

مجری طرح نیروگاه‌های بیع‌متقابل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه احداث این پروژه به طور متوسط برای ۷۰۰ نفر اشتغال‌زایی در دوران احداث به همراه داشته است، گفت: سوخت اصلی این نیروگاه گاز، سوخت پشتیبان آن گازوئیل و سطح ولتاژ پست بلافصل نیروگاه مذکور ۴۰۰ کیلوولت است. همچنین سیستم خنک‌کن آن خشک و از نوع ACC با کمترین میزان مصرف آب می باشد.

وی حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در فرایند ساخت سومین واحد بخار این نیروگاه را حدود ۱۳۰ میلیون یورو برشمرد و افزود: افزایش تولید برق، پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه، کاهش آلایندگی زیست‌محیطی و همچنین رشد راندمان نیروگاه‌های گازی با تبدیل آن به سیکل‌ترکیبی از جمله اهداف احداث بخش بخار این نیروگاه است.

جلالی‌فراهانی در پایان گفت: این پروژه در قالب قرارداد بیع‌متقابل میان شرکت برق حرارتی و گروه مپنا احداث شده است. براساس این نوع قرارداد سرمایه مورد نیاز جهت احداث واحد بخار توسط گروه مپنا تامین شده و بازگشت سرمایه از محل سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از افزایش راندمان نیروگاه است.

نیروگاه سیکل‌ترکیبی عسلویه در کیلومتر ۲۵ جاده عسلویه به پارسیان استان بوشهر واقع شده است.