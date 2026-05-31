به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روح‌اله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اجرای عملیات بخارشویی بویلرهای واحد سه بخار نیروگاه بعثت‌ پارس‌جنوبی، گفت: با اتمام این فرایند، واحد ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه آماده سنکرون تا پیک مصرف برق امسال می‌شود.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از پروژه ساخت واحد سه بخار نیروگاه بعثت پارس‌جنوبی با اعلام این خبر، افزود: این نیروگاه هم اکنون با برخورداری از ۶ واحد گازی و دو واحد بخار به ظرفیت یک‌هزار و ۲۷۴ مگاوات در حال فعالیت است که با تکمیل واحد سوم بخار، مجموع ظرفیت نیروگاه به یک‌هزار و ۴۳۴ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه با سنکرون این واحد سالانه حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود، ادامه داد: هدف از ساخت واحدهای بخار نیروگاه بعثت پارس‌جنوبی تامین برق پایدار مجتمع پارس‌جنوبی، پاسخگویی به نیاز مصرف برق منطقه و صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.

اسپنانی در پایان گفت: سطح ولتاژ واحدهای بخار نیروگاه ۴۰۰ کیلو وات و سیستم خنک‌کن اصلی آن از نوع ACC است.

براساس این گزارش، کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکار اجرایی واحد بخار شرکت فراب است.