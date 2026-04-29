۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

فرماندار عسلویه: تولید برق پایدار ثمره مجاهدت است‌

فرماندار عسلویه: تولید برق پایدار ثمره مجاهدت است‌

بوشهر- فرماندار عسلویه با اشاره به نقش حیاتی نیروگاه‌های برق در تامین انرژی کشور، تولید پایدار برق در ایام جنگ سوم را حاصل تلاش بی‌وقفه و مجاهدت‌طلبانه کارکنان و خدمتگزاران میهن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا عسلویه، ضمن تجلیل از عملکرد این مجموعه، بر اهمیت استمرار تولید در شرایط حساس تأکید کرد.

فرماندار عسلویه در این بازدید اظهار کرد: تولید برق پایدار در ایام جنگ رمضان، تنها با مجاهدت و فداکاری خدمتگزاران میهن و تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص میسر شده است.

پاسالار همچنین با توجه به مناسبت هفته کار و کارگر، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارگران و پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا عسلویه تجلیل کرد و ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان این مجموعه، آن‌ها را ستون‌های اصلی توسعه و پایداری انرژی در منطقه دانست.

کد مطلب 6814606

