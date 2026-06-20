به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از اتصال آخرین واحد بخار نیروگاه عسلویه با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به شبکه سراسری در شب گذشته خبر داد. این نیروگاه که پیش از این با ۶ واحد گازی و دو واحد بخار با ظرفیت ۱۳۳۰ مگاوات فعالیت می‌کرد، با تکمیل سومین واحد بخار به توان تولیدی ۱۵۰۰ مگاوات دست یافت.

راه‌اندازی این واحد جدید به تنهایی سالانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه دارد. همچنین با تکمیل هر سه واحد بخار، راندمان این نیروگاه به حدود ۵۰ درصد ارتقا یافته است که در مجموع باعث صرفه‌جویی سالانه ۸۴۰ میلیون مترمکعب سوخت در سطح کشور خواهد شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در کیلومتر ۲۵ جاده عسلویه به پارسیان در استان بوشهر واقع شده است و نقش مهمی در تأمین پایدار برق مناطق جنوبی کشور ایفا می‌کند.