تبادل فرهنگی با دیگر کشورها؛ برنامه جدید شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در مراسم روز پنجشنبه 12 اردیبهشت در حضور سفیر ژاپن و هنرمندان ایرانی و ژاپنی در موزه هنرهای دینی گفت: هر چند ماموریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه شهری است، اما به دلیل اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر در برنامه‌های کلان مدیریت شهری نیم‌نگاهی هم به تعاملات بین‌المللی داریم که برپایی نمایشگاه موسیقی ایران در رم از آن جمله است.

وی در ادامه افزود: همانطور که بسیاری از تجربیات فرهنگی و هنری ما می‌تواند برای دیگر کشورها قابل استفاده باشد، تجارب فرهنگی هنری کشورهای دیگر هم می‌تواند ما را در شناخت بیشتر از مقوله فرهنگ و هنر کشورهای دیگر کمک کند. بنابراین برگزاری نمایشگاه خوشنویسی مشرق قلم با حضور هنرمندان ایرانی و ژاپنی می‌تواند از جهات بسیار قابل اهمیت باشد.

سرسنگی با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و ژاپن و جایگاه ممتاز هنر خوشنویسی ایرانی در دنیا خاطرنشان ساخت: من اطلاع چندانی از خوشنویسی ژاپنی ندارم، اما امیدوارم برگزاری این نمایشگاه بتواند علاوه بر معرفی جایگاه رفیع و ارزشمند هنر ایرانی به کشورهای دیگر هنر خوشنویسی ژاپنی را نیز بیشتر به ما معرفی کند.

آکیو شیروتا سفیر کبیر ژاپن هم در این مراسم با تقدیر از شهرداری تهران در برپای نمایشگاه مشرق قلم گفت: 36 اثر هنرمندان برجسته ژاپنی در این نمایشگاه فرهنگ ژاپن را به شهروندان تهرانی معرفی می‌کند. ضمن اینکه آثار این نمایشگاه از جمله آثار ماندگار و ارزشمند هنری ژاپن است. وی از مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برپایی نمایشگاه تقدیر کرد.

در این مراسم که استاد غلامحسین امیرخانی نیز در آن حضور داشت، کیوکو حورییه رئیس انجمن تحقیقاتی هنرهای ژاپن گفت: در این نمایشگاه آثار هنرمندانی را می‌بینید که اثر هنری خود را بر اساس افسانه گنجی به عنوان اثری هزار ساله و گل ساکورا خلق کرده‌اند.

وی افزود: افسانه گنجی را موراساکی نوشته و اصل نوشته از گنجینه‌های ارزشمند ژاپن است و در این نمایشگاه برای علاقمندان عرضه می‌شود. گل ساکورا در ژاپن همان شکوفه درخت گیلاس است که از آن به عنوان نماد بیان احساسات مردم یاد می‌شود و این یادواره‌ها از همان دوران در قالب خطوط زیبا ـ که قابل مقایسه با خوشنویسی ایران است ـ در کاغذهای ناب خطاطی می‌شد.

رئیس انجمن تحقیقاتی هنرهای ژاپن گفت: فرهنگ ایرانی و ژاپنی دارای اشتراکات زیاد در عرصه‌های هنری و فرهنگی هستند. به عنوان مثال تاکید بر پوشش و عفیف بودن زن در کشور ما ارزش فراوان دارد. فرهنگ ایرانی در شکل‌گیری فرهنگ ژاپن نقشی موثر ایفا کرده و من بسیار خوشحالم که فرصتی برای تبادل فرهنگ ایران و ژاپن به وجود آمده است.

مجتبی آقایی مدیر هنرهای تجسمی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیر موزه هنرهای دینی هم در این مراسم گفت: هنر مشرق زمین توانمندترین ابزار برای ارتباط انسان با خداست که به مدد گستره وسیع خود توانسته از ورای هنر در جهت تکریم مقام انسان گام بردارد. نمایشگاه مشرق قلم هم با چنین رویکردی برگزار شده است.

برگزاری مراسم گل‌آرایی ژاپنی، مراسم سنتی چای و مراسم کیمونو ژاپنی از جمله برنامه‌های دیگری بود که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشرق قلم اجرا شد. این نمایشگاه و کارگاه تخصصی خوشنویسی ایرانی و ژاپنی تا 21 اردیبهشت با حضور علی شیرازی و کیوکو حورییه در موزه امام علی (ع) برگزار می‌شود.