نمایشگاه قرآن و عترت فرصتی برای ترویج معارف دینی و همدلی اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در حاشیه افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی، این رویداد فرهنگی را فرصتی برای ترویج معارف دینی و همدلی جامعه اسلامی دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای چنین گردهمایی‌هایی در ماه مبارک رمضان، گفت: برپایی نمایشگاه‌های قرآن و عترت، بستری ارزشمند برای انس بیشتر آحاد جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با کلام الهی و سیره اهل‌بیت (ع) فراهم می‌آورد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه با بهره‌گیری از فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) به تبیین سه شاخصه اصلی برای دستیابی به عاقبت‌به‌خیری پرداخت و تصریح کرد: به فرموده مولا علی (ع)، توجه به قلب و پالایش آن، همراه با رعایت لقمه حلال، زمینه‌ساز طهارت و پاکی ذاتی انسان و ضامن سعادت اوست.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: چنین مفاهیمی باید در برنامه‌های جنبی نمایشگاه‌ها برای بازدیدکنندگان تبیین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه را نمونه‌ای از تجلی همدلی و تعامل فرهنگی دانست و گفت: در ادبیات غنی ایرانی - اسلامی ما، «همدلی» به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی موفقیت شناخته شده است. برگزاری چنین رویدادهایی که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان همراه است، نشان از این همبستگی دارد که می‌تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان، از مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاران در ستاد برگزاری نمایشگاه، تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای عرصه امنیت، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در چنین محافلی تأکید کردند.

وی این رویداد قرآنی را فرصتی مغتنم برای بهره‌مندی از برکات ماه رمضان و ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه برشمرد و برای همه دست‌اندرکاران این نمایشگاه آرزوی توفیق کردند.