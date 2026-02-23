فرماندار دشتی: ساماندهی سواحل شهرستان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بر ضرورت آسیبشناسی در حوزه ساماندهی سواحل و ارائه راهکارهای عملی تأکید کرد.
مقاتلی اظهار داشت: سواحل یکی از ظرفیتهای مهم و کمنظیر شهرستان در حوزه گردشگری است و با توجه به برخورداری دشتی از سواحل بکر و زیبا، باید استفاده بهینه و برنامهریزیشده از این ظرفیت صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط مطلوب آبوهوایی استان در این ایام و حضور مهمانان و گردشگران، معرفی شایسته سواحل زیبای شهرستان تاکنون بهخوبی انجام نشده و لازم است در این زمینه اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.
فرماندار دشتی با تأکید بر مقوله ایمنی تصریح کرد: باید مکان مناسب برای استقرار تیم نجاتغریق در سواحل بندر لاور ساحلی پیشبینی شود و حمایتهای لازم از این تیم صورت گیرد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: نقاط امن شنا در سواحل باید با علائم و تابلوهای مشخص معرفی شوند و در مقابل، نقاط آسیبپذیر و ناامن نیز بهصورت شفاف اعلام گردد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی بر حمایت ستاد اسکان از اقامتگاههای بومگردی در سطح روستاها تأکید کرد و گفت: توسعه اقامتگاههای بومی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه جذب بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی روستاها را فراهم کند.
فرماندار دشتی تأکید کرد: ساماندهی سواحل باید با نگاه جامع، ایمنسازی، معرفی ظرفیتها و تقویت زیرساختهای گردشگری دنبال شود تا شاهد توسعه پایدار در این بخش باشیم.
نظر شما