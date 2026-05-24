به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست ساماندهی سواحل شهرستان دشتی به موضوع اهمیت مدیریت هدفمند و صحیح سواحل پرداخت و بر لزوم تفکیک دقیق شناگاه‌های امن از مناطق ناامن تأکید کرد و عنوان کرد: حتما باید اقداماتی صورت بگیرد که بر حضور مردم در مناطقی که بعنوان محل امن و ایمن معرفی می شوند اثرگذار باشد.

فرماندار دشتی ابراز کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نصب تابلوهای هشداردهنده و استقرار ناجیان غریق با شأن و منزلت مناسب، وظیفه ذاتی دستگاه‌های متولی از جمله ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و در این راستا همه ی دستگاه ها موظف به همکاری جهت تحقق این موضوعات هستند.

مقاتلی با هشدار نسبت به بار حقوقی ناشی از عدم اقدام مناسب و به موقع در خصوص وظایف محوله عنوان کرد اعلام شفاهی موضوعات در خصوص امنیت شناگاه‌ها کافی نیست ودخواستار مستندسازی دقیق مکاتبات و اقدامات دستگاه‌های مرتبط هستیم تا ضمن ارزیابی عملکرد اقدامات صورت گرفته و رفع نواقص احتمالی از بروز حوادث ناگوار برای گردشگران و خانواده‌ها جلوگیری شود.

وی بر لزوم ارائه گزارش‌های ماهانه از روند اجرای مصوبات تأکید کرد و افزود: با وجود شرایط خاص کشور، انجام وظایف روتین و قانونی نباید مغفول بماند؛ چرا که قصور در این حوزه، داغدار شدن خانواده‌ها و مسئولیت شرعی و اخلاقی را برای همه مدیران در پی خواهد داشت.

فرماندار دشتی همچنین بر فرهنگ سازی مطلوب جهت استفاده صحیح از سواحل تاکید کرد و افزود: در کنار لزوم فرهنگ سازی در زمینه استفاده مطلوب از سواحل، لازم است به لحاظ فرهنگی نیز اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که امکان بهره گرفتن همه ی مردم از این ظرفیت خدادادی فراهم شود.