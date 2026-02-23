عاملان تیراندازی در رومشکان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی به سمت منزل در سطح یکی از روستاهای شهرستان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور میدانی در محل حادثه و انجام تحقیقات اولیه و اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن هویت عاملان اصلی تیراندازی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اینکه با تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی با هماهنگی فضائی مخفیگاه متهمان شناسایی و هر دو نفر را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند، گفت: یک دستگاه موتورسیکلت مورداستفاده متهمان که برای فرار از جرم و عدم شناسایی آتش زده بودند را کشف کردند.

سرهنگ تیموری، ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم و حمایت‌های دستگاه قضائی در برقراری امنیت تأکید کرد: پلیس با افرادی که به هر نحو امنیت مردم را مورد خدشه قرار دهند با شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.