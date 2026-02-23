به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی مانیکونه مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران در فاصله ۱۰۰ روز مانده به شروع جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم به قطع همکاری با امیر قلعه نویی گرفت.

مانیکونه پس از ترک ایران، برای سرمربی تیم ملی و مسئولان فدراسیون پیام خداحافظی ارسال کرد و قصد دارد مربیگری‌اش را در یکی از باشگاه های فوتبال ایتالیا ادامه دهد.

طبق اعلام سایت ترانسفر مارکت، مانیکونه با باشگاه پیاتزا قرارداد همکاری امضا کرده است تا حالا آنتونیو گالیاردی دستیار اول قلعه نویی شود.

حال باید دید آیا قلعه نویی مربی جدید دیگری را برای حضور در کادر فنی انتخاب خواهد کرد یا با کمترین تعداد نفرات ممکن راهی آمریکا برای برگزاری بازی های جام جهانی می شود.

تیم ملی ایران در گروه G این رقابت ها با بلژیک، نیوزیلند و مصر بازی می کند.