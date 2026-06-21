۴۴۷ استاد دانشگاه، حامیان ایتام و فرزندان محسنین تهرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، همزمان با ۳۱ خردادماه، روز «بسیج اساتید»، ضمن گرامیداشت این مناسبت، به تشریح نقش‌آفرینی ارزشمند جامعه دانشگاهی در حمایت از فرزندان معنوی پرداخت.

وی با اشاره به حضور فعال اساتید در عرصه‌های خیرخواهانه گفت: هم‌اکنون طبق آمار، ۴۴۷ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، با پیوستن به طرح اکرام، متولی حمایت مادی و معنوی از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد شده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده تعهد این قشر فرهیخته به مسئولیت‌های اجتماعی است.

دهرویه با اعلام اینکه این اساتید خیر در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۵ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود کمک کرده‌اند، تصریح کرد: این گروه از حامیان طرح اکرام علاوه بر کمک‌های تعهد شده ماهانه به فرزندان معنوی خود، در بخش‌های گوناگونی همچون تأمین نیازهای معیشتی، حمایت‌های ویژه در مناسبت‌های ملی و مذهبی و همچنین مشارکت فعال در «طرح قرض ماندگار» برای گره‌گشایی از مشکلات مالی خانواده‌های تحت حمایت، مشارکت داشته‌اند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: همراهی اساتید با کمیته امداد، الگویی عملی از پیوند دانش و خدمت به مردم است که امیدواریم این مسیر خیرخواهانه با حضور حداکثری سایر نخبگان و دانشگاهیان همچنان تداوم و توسعه یابد.