هوش مصنوعی صدای مشتریان آنلاین انگلیس را در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورک پرس، این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد رشد کرده است. این سازمان مستقل انگلیسی که متخصص در اطلاعات محرمانه و مشاوره برای کمک به افراد در زمینه مشکلات حقوقی، بدهی، مصرف‌کننده، مسکن و سایر مشکلات است، اعلام کرد در هر ۷ دقیقه مشغول کمک به یک مشتری مد بوده و متوجه شده افزایش استفاده از هوش مصنوعی سبب می شود کلاهبرداران راحت تر بتوانند افراد را برای خرید کالاهایی فریب دهند که شبیه آنچه تبلیغ شده، نیستند.

طبق اطلاعات این سرویس ۸۲ درصد از شکایات مربوط به لباس ها، کفش ها و زیورآلات مرتبط با سفارش های آنلاین(۱۴۴۸۷ مورد) و ۱۴ درصد مربوط به خرید در فروشگاه( ۲۵۶۹ مورد) بوده است.

بخش لباس های زنانه با بیشترین شکایات روبرو شده و حدود ۴۸ درصد شکایت ها مربوط به آن بوده است. لباس فروشی مردانه نیز ۲۰ درصد شکایات را به خود اختصاص داده است. از بین شکایات سال گذشته در هر ۱۳ مورد یک مورد آن شامل کلاهبرداری بوده است، به عنوان مثال خریداران به دلیل تبلیغات تصور می کردند کالاهایی از شرکت های مستقر در انگلیس می خرند. اما آنها محصولاتی بی کیفیت دریافت کردند که شبیه عکس نبودند و هنگامیکه سعی می کردند آنها را پس بدهند، از قربانیان خواسته می شد هزینه های کلان بین المللی را برای باز پس فرستادن کالا خرج کنند.