به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، واحد پژوهش اطلاعات تهدیدات سایبری (Threat Intelligence Research Unit) شرکت NordVPN از یک عملیات مجرمانه گسترده پرده برداشته است که در آن با سوءاستفاده از نام و لوگوی بیش از ۴۰۰ برند معتبر، کاربران به سمت قمار آنلاین غیرقانونی هدایت می‌شوند.

این شبکه با انتشار آگهی‌های پولی در پلتفرم‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام، هویت برندهای مشهوری از جمله Google Authenticator، کالشی، دیزنی پلاس، دلتا ایرلاینز و حتی لاتاری را جعل می‌کند.

کاربرانی که روی این تبلیغات کلیک می‌کنند، با صفحه‌ای جعلی شبیه صفحه یک اپلیکیشن در گوگل‌پلی مواجه می‌شوند. با کلیک روی گزینه نصب، کاربر به یک کازینوی غیرمجاز هدایت می‌شود و در آنجا از او خواسته می‌شود مبلغی را به عنوان سپرده واریز کند.

این شبکه مجرمانه از ابزاری برای ایجاد اپلیکیشن‌های وب پیش‌رونده (PWA) برای همکاران فروش نیز استفاده می‌کند. حدود هزار حساب کاربری متعلق به همکاران فروش در بیش از ۲۵۰ تیم، از این کیت استفاده می‌کنند. این افراد با خرید ترافیک از شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های تبلیغاتی خود را راه‌اندازی می‌کنند و در مقابل، کازینوهای غیرمجاز نیز به ازای هر کاربری که در آنها ثبت‌نام یا سپرده‌گذاری کند، به این حساب‌ها مبلغی پرداخت می‌کنند.

«مارجیس بریدیس»، مدیر ارشد فناوری NordVPN، در بیانیه‌ای گفت: «آنچه در اینجا می‌بینیم، در اصل نوعی اعتبارشویی است. مجرمان اعتباری را که شرکت‌های قانونی طی سال‌ها برای ساختن آن تلاش کرده‌اند، به دست می‌آورند و آن را به سمت مقاصد خود تغییر مسیر می‌دهند. زمانی که قربانی متوجه کلاهبرداری می‌شود، پول خود را در کازینویی سپرده‌گذاری کرده که تا آن زمان حتی نام آن را نشنیده بوده است.»