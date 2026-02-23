مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کار بررسی بودجه در صحن علنی به اتمام رسید و مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی افزود: طبق روال قانونی، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد ایرادات احتمالی را اعلام کند که این موضوع امری طبیعی است و معمولاً هر ساله اصلاحات جزئی مطرح میشود. در صورت اعلام ایراد، مجلس در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع موارد اقدام خواهد کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تغییر سقف بودجه تصریح کرد: عدد بودجه با احتساب بودجه شرکتهای دولتی به حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم پیشنهادی دولت افزایش یافته است.
لاهوتی توضیح داد: این افزایش به معنای اضافهکردن ردیف جدید از سوی مجلس نیست، بلکه ناشی از تغییر در محاسبات نرخ ارز بوده است. دولت بخشی از منابع ارزی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده بود اما با اصلاح نرخ تسعیر ارز، منابع ریالی افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: از مجموع منابع ارزی، بخشی همچنان با نرخ قبلی برای حوزه دارو اختصاص یافته و مابقی بر اساس نرخ جدید محاسبه شده که همین مسئله موجب افزایش در سقف منابع شده است.
تغییری در میزان فروش نفت ایجاد نشد
لاهوتی با بیان اینکه در بخش فروش نفت تغییری اعمال نشده است، گفت: میزان فروش روزانه نفت همان حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه با نرخ ۵۲ دلار پیشبینی شده و تنها تغییر مربوط به نرخ تسعیر ارز بوده است.
وی همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: برخی احکام مالیاتی که در ابتدا حذف شده بود، با توافق صورتگرفته برای سال آینده بازگشت داده شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز همان دو درصد باقی ماند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره وضعیت حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: افزایش حقوقها بهصورت پلکانی در نظر گرفته شده اما با شیوهای متفاوت نسبت به سالهای گذشته.
لاهوتی گفت: تمامی حقوقبگیران حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و مبنای محاسبه نیز سه میلیون تومان لحاظ شده است. با احتساب افزایش معافیت مالیاتی، مجموع افزایش دریافتیها در برخی سطوح به ۳۲ تا ۴۳ درصد میرسد.
وی تصریح کرد: سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش یافته تا فشار کمتری بر اقشار حقوقبگیر وارد شود.
پیشبینی بیش از هزار همت برای معیشت و یارانهها
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منابع پیشبینیشده برای حوزه معیشت گفت: در مجموع حدود هزار همت برای کالاهای اساسی و یارانهها در نظر گرفته شده که شامل ۹۶۰ همت یارانههای قبلی و ۵۴ همت برای یارانه گندم و نان است.
وی تأکید کرد: تلاش شده در بودجه سال آینده توجه ویژهای به معیشت مردم صورت گیرد تا فشار اقتصادی کاهش یابد.
نماینده مردم لنگرود با اشاره به اعتبارات عمرانی بیان کرد: دولت در ابتدا حدود ۶۰۰ همت برای طرحهای عمرانی پیشنهاد داده بود که در کمیسیون تلفیق این عدد به حدود ۸۰۰ همت افزایش یافت.
لاهوتی افزود: علاوه بر این، در قالب جداول متفرقه نیز منابعی برای پروژههای عمرانی پیشبینی شده و در مجموع دو ردیف بالای هزار همت برای طرحهای عمرانی سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع از طریق انتشار اوراق تأمین خواهد شد که حدود هزار و ۲۵ همت اوراق برای سال آینده پیشبینی شده است تا دولت بتواند پروژهها را پیش ببرد.
لاهوتی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: در بودجه سال آینده ردیف مستقلی برای شرکتهای واسطه پیشبینی نشده و بناست حلقههای واسطه حذف شوند.
وی ادامه داد: برای نیروهای پیشدبستانی، نهضتیها و طرح امین نیز اعتبار لازم پیشبینی شده و تا سقف ۱۰ هزار نفر امکان بهکارگیری این افراد بهصورت حقالتدریس فراهم خواهد شد.
نماینده مردم لنگرود در پایان ابراز امیدواری کرد با تأیید نهایی شورای نگهبان، بودجه سال آینده در موعد مقرر ابلاغ شود و زمینه اجرای برنامههای اقتصادی و عمرانی کشور فراهم شود.
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