۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

هشدار سطح زرد هواشناسی در پی طوفان در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی وزش باد شدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بعدازظهر و شب سه شنبه در محدوده شورگز و چهارشنبه در زاهدان و مناطق مرکزی ورزش باد نسبتا شدید تا شدید جنوب غربی و گردوخاک رخ خواهد داد که موجب کاهش دید افقی در جاده های مواصلاتی زاهدان- بم و ایرانشهر- بم و احتمال اختلال در حرکت قطار شود.

وی ادامه داد: پنجشنبه در شمال، نوار شرقی و غرب استان ورزش بادنسبتا شدید شمالی و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

