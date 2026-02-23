پیشرفت ۶۵ درصدی نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی، محدودیت منابع و افزایش هزینههای ساخت اجرای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاهای این استان بدون وقفه ادامه دارد و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح در استان از مرز ۶۵ درصد فراتر رفته است.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان با اشاره به روند مطلوب اجرای این طرح افزود: همافزایی مجموعه مدیریتی استان، دستگاههای اجرایی و همراهی تعاونی های مسکن موجب شده روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با شتاب مناسبی دنبال شود و استان در زمره استانهای پیشرو در اجرای این طرح ملی قرار گیرد.
وی ادامه داد: تاکنون ۷۰ هزار و ۳۸۸ پروانه ساختمانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری و روستایی سیستان و بلوچستان صادر شده است که این حجم از ساختوساز علاوه بر تامین سرپناه برای اقشار مختلف، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۸۸ هزار و ۴۹۰ نفر را فراهم کرده و تحرک قابل توجهی در اقتصاد استان ایجاد کرده است.
پارسی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد: تاکنون ۵۳ هزار و ۱۳۲ واحد برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد برای ۴۵ هزار و ۵۹۰ واحد قرارداد منعقد شده و بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بانکها در تسریع روند پرداخت تسهیلات اظهار داشت: تامین بهموقع منابع مالی نقش تعیینکنندهای در تکمیل پروژهها و تحویل سریعتر واحدها دارد و انتظار میرود شبکه بانکی استان با نگاه حمایتی و جهادی فرآیند انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات را تسهیل کند.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن تنها یک پروژه ساختمانی نیست بلکه موتور محرک توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان بشمار میرود چرا که علاوه بر خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد، موجب رونق واحدهای تولید مصالح ساختمانی، فعال شدن صنایع وابسته، افزایش فعالیت کارگاههای فنی و مهندسی و رشد اشتغال در بخشهای مختلف شده است.
وی گفت: گسترش ساختوساز در مناطق شهری و روستایی استان نقش موثری ارتقای کیفیت سکونت، کاهش فشار بازار اجاره و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن خواهد داشت.
نظر شما