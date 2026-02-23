کاظمی: از برخورد سلبی در مدارس پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌ و پرورش در نشست ستاد همکاری‌ حوزه های علمیه و آموزش‌وپرورش بر ضرورت تمرکز بر برنامه‌های اولویت‌دار، صرفه‌جویی حداکثری در زمان و تقویت رویکردهای قرآنی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

کاظمی، با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در پیشبرد برنامه‌های تحولی، تصریح کرد: باید حداکثر صرفه‌جویی در وقت با تمرکز بر موضوعات اصلی و برنامه‌های اولویت‌دار صورت گیرد تا خروجی اقدامات به‌صورت ملموس در مدارس مشاهده شود.

وی خواستار ارائه گزارش‌های دقیق و تفکیکی از مناطق آموزشی شد و گفت: ضریب پوشش و میزان تحقق طرح‌های ادغامی در مدارس باید به‌صورت شفاف ارزیابی و پایش شود.

کاظمی، با بیان این که توانمندسازی دبیران و آموزگاران در حوزه آموزه‌های قرآنی باید به‌صورت جدی دنبال شود، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مختلف در دوره ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه باید در مسیر تعمیق مفاهیم قرآنی به‌کار گرفته شود.

وی افزود: ارتقای دانش و مهارت معلمان در حوزه معارف قرآنی، نقش مهمی در تربیت نسلی آگاه، متعهد و بصیر ایفا می‌کند و این موضوع از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش کلیدی مدیران مدارس، گفت: مدیر مدرسه باید آگاهی کامل بر فضای آموزشی داشته باشد و در همین راستا، بسته‌ای ویژه برای تقویت مدیریت مدرسه طراحی شده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای برای تولید محتوا با هدف آگاه‌سازی دانش‌آموزان تشکیل شده و بسته‌های فرهنگی و تبیینی متناسب با شرایط روز تهیه شده است.

پرهیز از برخورد سلبی؛ تأکید بر تبیین و همدلی

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار برخی کلیپ‌ها در فضای مجازی، تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ام که در مواجهه با همکاران فرهنگی و مدیران مدارس نباید برخورد سلبی صورت گیرد، بلکه باید با تذکر، آگاه‌سازی و گفت‌وگو، مسائل را مدیریت کرد.

وی با بیان این که دشمن به‌دنبال ایجاد انشقاق، التهاب و بحران‌آفرینی در فضای آموزشی کشور است، خاطرنشان کرد: نباید به بحران‌ها دامن زد؛ بلکه باید با همدلی، تبیین و روشنگری، فضا را مدیریت کرد.

کلاس‌های درس تعطیل نشد

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به حوادث دی ماه، گفت: در هیچ دوره تحصیلی، کلاس‌های درس تعطیل نشد

وی افزود: دشمن به‌دنبال تعطیلی مدارس و ایجاد وقفه در روند آموزش بود، اما اجازه ندادیم نظام تعلیم و تربیت دچار آسیب شود.

تکریم جامعه فرهنگیان

کاظمی در پایان با تأکید بر جایگاه رفیع معلمان، اظهار کرد: جامعه معلمی همواره مورد تکریم و احترام بوده و هست و جایگاه ارزشمند آنان در نظام تعلیم و تربیت، محفوظ خواهد ماند.