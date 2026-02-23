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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

کاظمی: از برخورد سلبی در مدارس پرهیز شود

کاظمی: از برخورد سلبی در مدارس پرهیز شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: در مواجهه با همکاران فرهنگی و مدیران مدارس نباید برخورد سلبی صورت گیرد، بلکه باید با تذکر، آگاه‌سازی و گفت‌وگو، مسائل را مدیریت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌ و پرورش در نشست ستاد همکاری‌ حوزه های علمیه و آموزش‌وپرورش بر ضرورت تمرکز بر برنامه‌های اولویت‌دار، صرفه‌جویی حداکثری در زمان و تقویت رویکردهای قرآنی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

کاظمی، با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در پیشبرد برنامه‌های تحولی، تصریح کرد: باید حداکثر صرفه‌جویی در وقت با تمرکز بر موضوعات اصلی و برنامه‌های اولویت‌دار صورت گیرد تا خروجی اقدامات به‌صورت ملموس در مدارس مشاهده شود.

وی خواستار ارائه گزارش‌های دقیق و تفکیکی از مناطق آموزشی شد و گفت: ضریب پوشش و میزان تحقق طرح‌های ادغامی در مدارس باید به‌صورت شفاف ارزیابی و پایش شود.

کاظمی، با بیان این که توانمندسازی دبیران و آموزگاران در حوزه آموزه‌های قرآنی باید به‌صورت جدی دنبال شود، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مختلف در دوره ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه باید در مسیر تعمیق مفاهیم قرآنی به‌کار گرفته شود.

وی افزود: ارتقای دانش و مهارت معلمان در حوزه معارف قرآنی، نقش مهمی در تربیت نسلی آگاه، متعهد و بصیر ایفا می‌کند و این موضوع از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش کلیدی مدیران مدارس، گفت: مدیر مدرسه باید آگاهی کامل بر فضای آموزشی داشته باشد و در همین راستا، بسته‌ای ویژه برای تقویت مدیریت مدرسه طراحی شده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای برای تولید محتوا با هدف آگاه‌سازی دانش‌آموزان تشکیل شده و بسته‌های فرهنگی و تبیینی متناسب با شرایط روز تهیه شده است.

پرهیز از برخورد سلبی؛ تأکید بر تبیین و همدلی

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار برخی کلیپ‌ها در فضای مجازی، تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ام که در مواجهه با همکاران فرهنگی و مدیران مدارس نباید برخورد سلبی صورت گیرد، بلکه باید با تذکر، آگاه‌سازی و گفت‌وگو، مسائل را مدیریت کرد.

وی با بیان این که دشمن به‌دنبال ایجاد انشقاق، التهاب و بحران‌آفرینی در فضای آموزشی کشور است، خاطرنشان کرد: نباید به بحران‌ها دامن زد؛ بلکه باید با همدلی، تبیین و روشنگری، فضا را مدیریت کرد.

کلاس‌های درس تعطیل نشد

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به حوادث دی ماه، گفت: در هیچ دوره تحصیلی، کلاس‌های درس تعطیل نشد

وی افزود: دشمن به‌دنبال تعطیلی مدارس و ایجاد وقفه در روند آموزش بود، اما اجازه ندادیم نظام تعلیم و تربیت دچار آسیب شود.

تکریم جامعه فرهنگیان

کاظمی در پایان با تأکید بر جایگاه رفیع معلمان، اظهار کرد: جامعه معلمی همواره مورد تکریم و احترام بوده و هست و جایگاه ارزشمند آنان در نظام تعلیم و تربیت، محفوظ خواهد ماند.

کد مطلب 6757714

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    نظرات

    • موسی ترکی زاده IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      0 0
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      چرا به من رتبه ندادند من اعتراض دارم به اموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس مراجعه کردم گفتند ازدسترس ما خارج است. سامانه باید باز وبسته شدنش به دست آموزش وپرورش باشد نه چند نفر دروزارت ۳۴ سال سابقه خدمت دارم ۱۲ سالگی جبهه رفتم
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      وقتی یه عده با تصمیمات اشتباه سد میزارن برای تحصیل ،جوان سردرگم و بیکار ،افسرده و ناامید ،چکار باید بکنه؟معلومه تاثیر پذیر میشه ،ولی وقتی دنبال درس باشه فکرش به درس مشغوله ،و دچار تصمیمات اشتباه نمیشن،اونایی مقصرند که راه درس خوندن رو بستن،آقا بزارید برن دانشگاه چرا هی سد سازی میکنید
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      1 1
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      سن یک معلم فرهنگی از بحران سازی گذشته با یک گفتگو و دل بدست آوردن سوء تفاهم ها حل می شود.
    • حسن IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      4 2
      پاسخ
      اقای وزیر معلم در مدرسه شان و جایگاه ندارد برخی اولیا جدا و دانش اموز جدا توهین می کنند تا برخوردی صورت گیرد برای دفاع از خود کسی حمایت نمی کند یاد گرفته اند که تنبیه ممنوع است پس معلم چه دفاعی دارد .

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