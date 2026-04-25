به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، صبح امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه در دیدار با همکاران اداره‌کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، با تأکید بر نقش کلیدی نظام نظارت در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، گفت: حوزه‌های بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی یکی از بازوهای مهم و راهبردی وزارت آموزش‌وپرورش هستند و می‌توانند مسیر حرکت دستگاه را اصلاح و تقویت کنند.

وی افزود: این سه حوزه در کنار یکدیگر نشان می‌دهند آموزش‌وپرورش در چه جایگاهی قرار دارد، نقاط قوت و ضعف کجاست و برای رسیدن به اهداف چه اصلاحاتی باید انجام شود.

کاظمی با بیان این‌که اگر مجموعه بازرسی درست عمل کند، بهترین مشاور برای رئیس دستگاه خواهند بود، اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش نیازمند نظام نظارتی مقتدر، دقیق، عادلانه و مسئله‌محور است تا بتواند از بروز انحراف و ضعف مدیریتی جلوگیری کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر صیانت از حقوق فرهنگیان، گفت: نباید اجازه داد حق هیچ معلمی تضییع شود. اگر مدیری، مسئولی یا بخشی موجب نادیده گرفتن حقوق معلمان یا تضییع حقوق نظام تعلیم و تربیت شود، باید با قاطعیت با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: دفاع از حقوق معلمان و دفاع از حقوق دستگاه، هر دو یک ضرورت است.

کاظمی با انتقاد از شیوه‌های سنتی در ارزیابی عملکرد، تصریح کرد: با گزارش‌های پراکنده و سامانه‌های ناکارآمد نمی‌توان نظام بزرگی مانند آموزش‌وپرورش را مدیریت کرد.

وی افزود: باید شبکه ارزیابی هوشمند، برخط، لحظه‌ای و همه‌جانبه تا سطح مدرسه ایجاد شود و سامانه‌های شکایات، نظارت و ارزیابی به یکدیگر متصل باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت زمان در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: اگر رسیدگی‌ها و اقدامات در زمان مناسب انجام نشود، اثربخشی خود را از دست می‌دهد. در موضوعاتی مانند استخدام، رتبه‌بندی و مطالبات فرهنگیان، زمان تصمیم‌گیری بسیار مهم است.

وی درباره پروژه مهر نیز گفت: اجرای این طرح باید مبتنی بر آسیب‌شناسی سال گذشته، نگاه آینده‌نگر و رویکرد تحول‌گرایانه باشد. کمیته‌ها باید مأموریت مشخص، خروجی قابل سنجش و ارزیابی دقیق داشته باشند.

کاظمی تأکید کرد: مدیران موفق باید تشویق شوند و در مقابل، با ضعف عملکرد، کم‌کاری و ترک فعل نیز باید برخورد شود. رویکرد اصلی ما پیشگیرانه است، اما در موارد لازم برخورد جدی ضروری است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ارزیابی عملکرد یک دانش تخصصی است، گفت: بدون بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی، نیروهای متخصص، فناوری نوین و تجربیات موفق جهانی نمی‌توان نظام ارزیابی کارآمد ایجاد کرد.

وی انسجام، همدلی و کار تیمی را مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه دانست و خاطرنشان کرد: اگر نیروها بر مدار منافع سازمانی و تخصص کنار هم قرار گیرند، موفقیت حتمی خواهد بود. امروز آموزش‌وپرورش بیش از هر زمان دیگری به وحدت، هم‌افزایی و همدلی نیاز دارد.

همچنین وزیر آموزش‌وپرورش، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه در دیدار با همکاران ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تقویت تعاملات مشترک میان دو نهاد، گفت: جایگاه ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش باید متناسب با اهمیت مأموریت‌های آن تقویت شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف تربیتی و فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی گسترده، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مختلف هستیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تولید فکر و سیاست‌گذاری علمی در حوزه تعلیم و تربیت، افزود: باید با طراحی برنامه‌های نوآورانه و تقویت بنیان‌های فکری، دینی ، رویکرد مؤثری در نظام آموزشی فراهم کرد.

کاظمی با بیان اینکه معلم مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی شخصیت و بنیان فکری دانش‌آموز دارد، تصریح کرد: اگر معلم از بنیان‌های فکری، دینی و انقلابی مستحکمی برخوردار باشد، می‌تواند نسل آینده را به‌درستی هدایت کند.

وی ادامه داد: تقویت بنیه علمی و فکری معلمان باید در اولویت برنامه‌های مشترک حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: مفاهیم دینی باید با شیوه‌های جذاب، علمی و متناسب با نیاز نسل جدید به دانش‌آموزان ارائه شود. معلمان می‌توانند با استفاده از کنفرانس‌های کلاسی، گفت‌وگوهای علمی و روش‌های نوین آموزشی، دانش‌آموزان را به مباحث دینی علاقه‌مند کنند.

وی افزود: صرف ارائه مطالب کافی نیست، بلکه باید برای دانش‌آموزان جاذبه ایجاد کرد تا با رغبت به سمت مفاهیم دینی حرکت کنند.

کاظمی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی کلان در این حوزه، گفت: نگاه راهبردی از برنامه عملیاتی مهم‌تر است، زیرا راهبرد مسیر حرکت را مشخص می‌کند و برنامه‌ها زمانی ارزشمند هستند که در چارچوب اهداف کلان تعریف شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: همه مصوبات، برنامه‌ها و دستور کارهای مشترک باید با جدیت پیگیری شود و هیچ برنامه‌ای نباید تعطیل بماند. مسئولیت‌ها باید مشخص، گزارش‌ها منظم ارائه و روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر مطالبه شود.

وی همچنین خواستار شکل‌گیری یک شبکه منسجم و ساختارمند از ستاد تا سطح مناطق آموزشی شد و گفت: برای تحقق اهداف تربیتی، باید ارتباط حوزه و آموزش‌وپرورش در همه سطوح تقویت شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: با همدلی، تعامل، برنامه‌محوری و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر تربیت نسل مؤمن، آگاه و انقلابی برداشت.