به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و الزهرا امروز صحنه تجمع و اعتراضات دانشجویی بودند.

برخی دانشجویان تجمع های امروز در این دانشگاه‌ها شعارهای ساختارشکنانه سر دادند و دست به اقدامات توهین آمیز نظیر اهانت به عکس شهدای جنگ ۱۲ روزه کردند.

در دانشگاه تهران دو مراسم یادبود به یاد دو دانشجوی جان‌باخته این دانشگاه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد. همچنین تجمعی نیز در محوطه دانشگاه برگزار شد که در ابتدا آرام بود ولی به درگیری کشیده شد.

همچنین در این دانشگاه دانشجویان بسیجی نسبت به رویکرد وزیر علوم در مقابله با اقدامات برخی از دانشجویان اعتراض کردند.

در دانشگاه صنعتی شریف نیز امروز برخی دانشجویان از هر دو گروه، پیامکی مبنی بر ممنوع‌الورود شدن دریافت کردند و برخی دانشجویان در اعتراض به این موضوع اقدام به حرکت به سمت سردر دانشگاه شریف کردند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز با حضور در میان دانشجویان معترض خواستار آرامش در دانشگاه برای تداوم روند آموزش حضوری در دانشگاه‌ شد. همچنین برخی دانشجویان معترض در حضور رئیس دانشگاه اعتراضات خود را اعلام کردند.

در دانشگاه امیرکبیر تجمعات به درگیری فیزیکی و خشونت کشیده شد اما با این حال برخی دانشجویان در محل سردر دانشگاه اقدام به برپایی نماز جماعت کردند.

در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر و الزهرا برخی دانشجویان اقدام به آتش‌زدن پرچم ایران کردند که در مقابل برخی دیگر از دانشجویان پرچم آمریکا را آتش زدند و در دانشگاه امیرکبیر پرچم ایران را در بالاترین نقطه این دانشگاه به اهتزاز درآورند.