۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

در تجمعات امروز دانشگاه‌ها چه گذشت

اعتراضات و تجمعات دانشجویی از ظهر امروز دوشنبه چهارم اسفندماه در برخی دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و الزهرا امروز صحنه تجمع و اعتراضات دانشجویی بودند.

برخی دانشجویان تجمع های امروز در این دانشگاه‌ها شعارهای ساختارشکنانه سر دادند و دست به اقدامات توهین آمیز نظیر اهانت به عکس شهدای جنگ ۱۲ روزه کردند.

در دانشگاه تهران دو مراسم یادبود به یاد دو دانشجوی جان‌باخته این دانشگاه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد. همچنین تجمعی نیز در محوطه دانشگاه برگزار شد که در ابتدا آرام بود ولی به درگیری کشیده شد.

همچنین در این دانشگاه دانشجویان بسیجی نسبت به رویکرد وزیر علوم در مقابله با اقدامات برخی از دانشجویان اعتراض کردند.

در دانشگاه صنعتی شریف نیز امروز برخی دانشجویان از هر دو گروه، پیامکی مبنی بر ممنوع‌الورود شدن دریافت کردند و برخی دانشجویان در اعتراض به این موضوع اقدام به حرکت به سمت سردر دانشگاه شریف کردند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز با حضور در میان دانشجویان معترض خواستار آرامش در دانشگاه برای تداوم روند آموزش حضوری در دانشگاه‌ شد. همچنین برخی دانشجویان معترض در حضور رئیس دانشگاه اعتراضات خود را اعلام کردند.

در دانشگاه امیرکبیر تجمعات به درگیری فیزیکی و خشونت کشیده شد اما با این حال برخی دانشجویان در محل سردر دانشگاه اقدام به برپایی نماز جماعت کردند.

در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر و الزهرا برخی دانشجویان اقدام به آتش‌زدن پرچم ایران کردند که در مقابل برخی دیگر از دانشجویان پرچم آمریکا را آتش زدند و در دانشگاه امیرکبیر پرچم ایران را در بالاترین نقطه این دانشگاه به اهتزاز درآورند.

    • نا شناس IQ ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این به جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست آنهم در این شرایط خاص
      • IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        اون دانشجوها به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی، فکر میکنن مسئولان کشور، دشمن هستند و اینجوری رفتار می‌کنن.
    • مهدی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      عده‌ای بچه مامانی رفتند مدارس خصوصی معلم خصوصی و کلاس کنکور اختصاصی وارد دانشگاه معتبر دولتی شده اند فردا هم مانند سابق اسمشان را می گذراند فرار مغزها ، اینها تا آخر عمر هم با پول تو جیبی مامانی زندگی تشکیل می‌دهند و متاسفانه نه فرهنگ نه اعتقاد نه شرف و غیرت و مردانگی ایرانی را اصلأ نمی فهمند حال هم همسو با شبکه های اجتماعی غربی و مزدوران فارسی زبان ، باید برخورد شود
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      امروز امریکا و اسراییل کشورمان را مرتب تهدید به جنگ میکنن این دانشجو ها خودشان را بزارن جای سربازان مرز که میخوان از اینا و خانواده شان دفاع کنن
    • علی هاشمی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجویی که دنبال هرج و مرج وبه هم ریختن نظم دانشگاه است و به اتش کشیدن پرچم ملت ایران افتخار میکند از شرافت دور است .ننگ بر وطن فروش هر که باشد .
    • مهدی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      متاسفانه، مدت زیادی به دانشجو بها داده نمی شد که در جامعه و دانشگاه اظهار نظر کنه!!! الان عاقبتش شده این!!!
      • خائن دست‌پخت اجنبی است IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        اتفاقا به اینا زیاد بها داده شده که هار شدند اگه مثل پلیس آمریکا با گذاشتن زانو‌رو‌گردنشون خفه شون میکردیم اینطوری پرچم آتیش نمی‌زدند از بس مماشات کردن دم درآوردن لعنت به خودشون و سرکرده ی کفتارصفتشون امریکا و اسرائیل
    • ع.خ IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      همش تعریف میکنین نسل zهمین بود پرچم و اتیش بزنن مملکت وبه اشوب بکشن واقعا تو مدرسه اینا چی یاد گرفتن
      • رحیم IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        تحت تاثیر فضای مجازی و شبکه های ماهواره هستن ، متاسفانه مطالب اونها رخنه کرده در تک تک سلولهای مغزشون
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      کسی که پرچم کشورش رو آتش میزند عملا وارد فاز *عناد* با جمهوری اسلامی ایران شده و حداقل های شرایط عمومی جهت دانشجو بودن رو که در دفترچه کنکور بهش اشاره شده ، از دست میدهد و با این کارش امکان تحصیل رو از خودش سلب میکند.
    • محمد IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      به نظر من هر دو طرف اشتباه می کنند الان موقع این کارها نیست
    • هادیانفر IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      دانشجو های منافق باید زندان شوند واز دانشگاه اخراج شوند وطن فروشان حامی موساد
    • یاس IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      منم درس خوندم و زحمت کشیدم اما دلیل نمیشه بر علیه کشورم و زادگاهم شورش کنم و سنگ بیگانه را به سینه بزنم مرگ شرف دارد به وطن فروشی
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      معلوم نیست از کجا تغذیه شدند و منشا این شورشها چی هست؟ امیدوارم این یکیو دیگه برخورد جدی کنن
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      حق اعتراض هست ولی نه الان دیگه تو این شرایط بحرانی که از هر طرف داریم تهدید میشیم این جوانان فکر میکنن اونا بیان بهترن نه اون بیان به هیچ کسی رحم نمیکنن هیچ همه چیزم تجزیه میکنن میشیم مثل سوریه وغزه کلی افراد امام حسین دعوت کردن کوفه بیاد رهبر بشه پسر مرجانه با پول همشون خرید امام حسین موند و خاندانش برنامه اینام اینطوری دانشگاهای تهران ببندن لازم نیس اینطور جونا درس بخونن همه مشکل دارن با صبر حل میشه
    • توکلی رودان IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      ماهم از اوضاع اقتصادی ناراضی هستیم ولی تو این موقعیت آب به آسیاب دشمن ریختن هستش همه ما ایرانی هستیم پس به خاطر حفظ وطن مواظب باشیم
    • معراج IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      هیچی نیست ،یه عده خوشی زده زیر دلشون ،هار شدند، دراین موقعیت وشرایط کشور ،چطور دست به چنین اعمال احمقانه میزنند،واقعا جای تاسف داره،اکثر این ها این قدر سیگار و قهوه مصرف کردن مغزشون از کار افتاده.
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      اهانت به پرچم هیچ کشوری درست نیست وپر چم‌کشور خودت که خطایی بزرگ تره و قانون باید رسیدگی کنه
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      اف برکسانی باد که پرچم مقدس این کشور را که نماد ملی و اتحاد این ملت واین کشور است آتش می‌زنند و متاسفانه نام خودشان را دانشجو گذاشته‌اند.اخر مگر نمی‌دانید که پای این پرچم خون پاک و مقدس چه عزیزانی ریخته شده‌است ؟!!!!!!!!

