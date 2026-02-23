معاون استاندار کرمان خواستار تامین اعتبارات اصلاح نقاط حادثه خیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور، تأمین اعتبارات لازم برای اصلاح و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز استان کرمان به‌ ویژه در آستانه سفرهای نوروزی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین تأمین اعتبار برای رفع موانع و بهبود وضعیت محورهای اصلی استان کرمان از جمله محور زرند به رفسنجان، تأمین قیر مورد نیاز جهت روکش آسفالت مسیرهای دارای مشکل و بازنگری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده استان از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد پس از طرح و تصویب در شورای ایمنی استان، فرآیند حذف وسایل حمل‌ونقل عمومی بالای ۱۵ سال و جایگزینی ناوگان جدید با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در دستور کار قرار گیرد.

بر این اساس، ۵۰ درصد تسهیلات از سوی سازمان راهداری و ۵۰ درصد از محل بازگشت اعتبارات مربوط به اسقاط ناوگان فرسوده تأمین خواهد شد تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان کرمان در مسیر نوسازی و ارتقای استاندارد قرار گیرد.