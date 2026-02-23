۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

مسابقه تلویزیونی «حرفه‌ای‌ها» تولید می‌شود؛ مسیری برای کشف مهارت‌ها

با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و شناسایی استعدادهای برتر جوان، فراخوان ثبت‌نام در مسابقات بزرگ تلویزیونی استعدادیابی مهارتی با عنوان «حرفه‌ای‌ها» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، احسان ارغوانی تهیه کننده مسابقه تلویزیونی «حرفه‌ای ها» گفت: برای تولید این مسابقه تلویزیونی از تمامی جوانان مستعد و متخصص در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال دعوت می‌کنیم تا در این رقابت ملی شرکت کنند. داوطلبان واجد شرایط نیز می‌توانند از تاریخ ۱ لغایت ۱۵ اسفند نسبت به ثبت‌نام اولیه و تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: رشته‌های مورد رقابت این دوره که دور اول از مسابقات «حرفه ای ها» به شمار می رود، شامل قنادی و نانوایی، آشپزی، گل‌آرایی و اجرای فضای سبز، نقاشی دکوراسیون داخلی، هتلداری و گردشگری، جواهرسازی، گوهرتراشی، فناوری طراحی گرافیک، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و گیمینگ، جوشکاری، کاشی‌کاری و آجرچینی، رباتیک، سرویس و نگهداری هواپیما، صنایع چوب (اتصالات و سازه‌های چوبی)، تأسیسات الکتریکی و کنترل صنعتی است.

ارغوانی اظهار کرد: هدف از تولید این برنامه شناسایی استعدادهای مختلف در زمینه های گوناگون است. در حقیقت در زندگی امروز مهارت همچون گذشته حرف نخست را می زند و ما باید به نسل جدید نیز بیاموزیم که در کنار سواد دانشگاهی مهارت نیز باید وجود داشته باشد.

این تهیه کننده تاکید کرد: هنوز مجری برنامه انتخاب نشده ولی طراحی و ساخت دکور آغاز شده و به محض پایان فراخوان و دسته بندی شرکت کنندگان ضبط برنامه آغاز خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام فرآیند ثبت‌نام به سامانه جامع مسابقات ملی مهارت به نشانی skill.irantvto.ir/۱pc مراجعه کنند.

این مسابقات فرصتی استثنایی برای جوانان ایرانی فراهم می‌کند تا مهارت‌های خود را در سطح ملی به نمایش گذاشته و از مزایای معرفی به صنایع برتر و بهره‌مندی از جوایز ویژه برخوردار شوند.

عطیه موذن

