به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، احسان ارغوانی تهیه کننده مسابقه تلویزیونی «حرفه‌ای ها» گفت: برای تولید این مسابقه تلویزیونی از تمامی جوانان مستعد و متخصص در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال دعوت می‌کنیم تا در این رقابت ملی شرکت کنند. داوطلبان واجد شرایط نیز می‌توانند از تاریخ ۱ لغایت ۱۵ اسفند نسبت به ثبت‌نام اولیه و تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: رشته‌های مورد رقابت این دوره که دور اول از مسابقات «حرفه ای ها» به شمار می رود، شامل قنادی و نانوایی، آشپزی، گل‌آرایی و اجرای فضای سبز، نقاشی دکوراسیون داخلی، هتلداری و گردشگری، جواهرسازی، گوهرتراشی، فناوری طراحی گرافیک، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و گیمینگ، جوشکاری، کاشی‌کاری و آجرچینی، رباتیک، سرویس و نگهداری هواپیما، صنایع چوب (اتصالات و سازه‌های چوبی)، تأسیسات الکتریکی و کنترل صنعتی است.

ارغوانی اظهار کرد: هدف از تولید این برنامه شناسایی استعدادهای مختلف در زمینه های گوناگون است. در حقیقت در زندگی امروز مهارت همچون گذشته حرف نخست را می زند و ما باید به نسل جدید نیز بیاموزیم که در کنار سواد دانشگاهی مهارت نیز باید وجود داشته باشد.

این تهیه کننده تاکید کرد: هنوز مجری برنامه انتخاب نشده ولی طراحی و ساخت دکور آغاز شده و به محض پایان فراخوان و دسته بندی شرکت کنندگان ضبط برنامه آغاز خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام فرآیند ثبت‌نام به سامانه جامع مسابقات ملی مهارت به نشانی skill.irantvto.ir/۱pc مراجعه کنند.

این مسابقات فرصتی استثنایی برای جوانان ایرانی فراهم می‌کند تا مهارت‌های خود را در سطح ملی به نمایش گذاشته و از مزایای معرفی به صنایع برتر و بهره‌مندی از جوایز ویژه برخوردار شوند.