عباسی: میزان آب سد شهید کاظمی بوکان ۳۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباسی روز دوشنبه در هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با تأکید بر صیانت از منابع آبی و ساماندهی پساب، افزود: حجم آب این سد نسبت به کمترین میزان ثبتشده در سال آبی جاری حدود ۳۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته و در حال حاضر درصد پرشدگی مخزن به حدود ۴۸ درصد رسیده است.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از منابع آب از جمله آزادسازی ۱۶ هکتار از بستر رودخانههای سیمینهرود و زرینهرود، انسداد ۵۳ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۵۲ دستگاه کنتور حجمی اشاره کرد.
در ادامه بر ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب و ساماندهی پساب رودخانه سیمینه با هدف بهرهبرداری در فضای سبز شهری تأکید شد.
در پایان نیز بر اجرای مصوبات شورا و پایش مستمر برای جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از پساب تصفیهخانه تأکید شد.
