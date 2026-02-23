۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

کالاس: اروپا در توافق پیرامون بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی شکست خورد

کالاس: اروپا در توافق پیرامون بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی شکست خورد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: اروپا در توافق پیرامون بیستمین بسته تحریم‌های ضدروسی شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما امروز نتوانستیم در مورد بیستمین بسته تحریم‌ ها علیه روسیه به توافق برسیم. این یک عقب‌ گرد و پیامی است که ما نمی‌ خواستیم امروز ارسال کنیم؛ اما کار ادامه دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: دیپلماسی راه پیش رو است، اما پس از یک سال بحث، هیچ پیشرفتی در مورد برقراری آتش‌ بس در اوکراین نداشته‌ایم. ما تصمیم گرفته‌ایم تعداد کارکنان دیپلماتیک روسیه در بروکسل را کاهش دهیم. همچنین، برای جلوگیری از ورود سربازان روسی به خاک خود تلاش خواهیم کرد.

کایا کالاس سپس ادعا کرد: اوکراین هزینه محاسبات اشتباه روسیه را می‌ پردازد، اما مسکو در دستیابی به اهداف راهبردی خود شکست خورده است!

