مادر شهیدان والامقام ایمانی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر،مرحومه احترام هوشیار مادر شهیدان والامقام محمد و حسین ایمانی، از شهدای شهرستان شیراز، پس از سالها رنج و دوری از فرزندان شهیدش، در سن ۸۷ سالگی به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

پیکر آن مرحوم فردا سه‌شنبه ۵ اسفندماه رأس ساعت ۹ صبح از حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (علیه السلام)، تشییع می‌گردد و در قطعه والدین شهدا در جوار فرزندان شهیدش آرام خواهد گرفت.

شهید محمد ایمانی متولد ۲۵ تیرماه ۱۳۳۶ در تاریخ یکم مردادماه ۱۳۶۰ در درگیری با عناصر مسلح غیرقانونی به درجه رفیع شهادت رسید.

همچنین، حسین ایمانی متولد ۲ فروردین ماه ۱۳۳۹ در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ روز پیروزی انقلاب اسلامی در درگیری با دژخیمان طاغوت به فیض عظیم شهادت نائل آمد.