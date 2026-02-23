به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، فصل سوم مجموعه مستند «سرزمین ستارهها» از ۱۴ اسفند، همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴، هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق سیما میرود.
این مجموعه مستند با تمرکز بر سوژههای خاص قرآنی در سراسر کشور، به روایت داستانها و فعالیتهای الهامبخش قرآنی در نقاط مختلف ایران میپردازد و تلاش دارد جلوههایی کمتر دیدهشده از زیست قرآنی را به تصویر بکشد.
«سرزمین ستارهها» از تولیدات گروه مستند شبکه افق سیما است که به تهیهکنندگی علیاصغر سلطانینژاد و کارگردانی مسعود محمدیان تولید شده و روایت آن را علی و مهدی حبیبی بر عهده دارند.
از ابتدای ماه مبارک رمضان تا نیمه این ماه، فصل دوم این مجموعه مستند از شبکه افق پخش و پس از آن، فصل سوم جایگزین آن میشود.
