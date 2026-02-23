به گزارش خبرگزاری مهر، پانصد و بیست و دومین شماره هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله هم‌زمان با ماه رمضان المبارک ۱۴۴۷ با عنوان «نشانه فتح» منتشر شد.



سرمقاله این شماره، راهپیمایی ۲۲دی و ۲۲بهمن را به عنوان دو «آیت» الهی بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی بررسی کرده است.



نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر کشور می‌توانند در چاپ و توزیع این نشریه در مساجد و هیئت‌های مذهبی شهر و منطقه سکونت خود مشارکت کنند.



این شماره خط حزب‌الله به روح مطهر شهید محمدهادی ذوالفقاری، تقدیم شده و فرازی از وصیت‌نامه این شهید را مرور کرده است.