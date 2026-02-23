افزایش ۳۰ درصدی زکات در دماوند

مصطفی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد هفت‌برابری جذب زکات در دماوند خبر داد و گفت: مشارکت باغداران در پرداخت زکات، به‌ویژه زکات مستحبی سیب، نقش مؤثری در حمایت از نیازمندان داشته است.

منتظری در ادامه اظهار داشت: امسال نیز جلسه شورای زکات به ریاست امام جمعه محترم شهرستان و با حضور اعضای شورا برگزار شد و گزارش عملکرد سال گذشته ارائه شد.

وی با بیان اینکه زکات از واجبات الهی و هم‌تراز با نماز است، افزود: خوشبختانه امسال با همراهی باغداران و مودیان زکات، میزان جذب زکات نسبت به سال گذشته هفت برابر افزایش داشته است که این رشد قابل توجه، نشان‌دهنده روحیه خیرخواهانه مردم منطقه است.

رئیس کمیته امداد دماوند ادامه داد: در حوزه زکات مستحبی، به‌ویژه سیب، حدود ۱۰ تن محصول به‌صورت مستقیم دریافت و در همان ابتدای فصل برداشت میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد. همچنین بخشی از این محصولات به شهرهای همجوار ارسال شد تا سایر نیازمندان نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

منتظری با اشاره به افزایش بیش از ۳۰ درصدی زکات فطریه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته تصریح کرد: امیدواریم در عید فطر پیش‌رو نیز با نیت‌های خیرخواهانه مردم، شاهد تداوم این روند افزایشی باشیم و بتوانیم خدمات گسترده‌تری به جامعه هدف ارائه دهیم.

وی همچنین از برگزاری آیین تقدیر از باغداران خبر داد و گفت: به نمایندگی از جمع زیادی از خیران، از پنج تا شش نفر از باغداران فعال در حوزه زکات تجلیل به عمل آمد.

رئیس کمیته امداد دماوند در پایان با قدردانی از همراهی مستمر باغداران خاطرنشان کرد: این عزیزان همواره یاری‌رسان کمیته امداد بوده‌اند و برای سال آینده نیز قول مساعد داده‌اند که همچنان در کنار ما و نیازمندان باشند.