به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ سازمان سنجش مبنی بر پذیرش دانشجو در کدرشته محلهای اعلام شده از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از ظرفیت های خالی مانده مهرماه برنامه پذیرش بهمن ماه مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۴۰۴، اسامی پذیرفتهشدگان نهایی، اعلام شده است.
پذیرفته شدگان می توانند برای اطلاع از زمان دقیق ثبتنام و ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش (مطابق مدارک اعلام شده در اطلاعیه تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ مربوط به اعلام اسامی پذیرفتهشدگان نهایی برنامه پذیرش مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت سال ۱۴۰۴) از روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
پذیرفتهشدگان رشته های مختلف تحصیلی باید به موارد زیر توجه کنند:
پذیرفته شدگان باید در زمان ثبت نام در محل قبولی، گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخههای فنی و حرفه ای و کار دانش یا دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهار ساله (نظام قدیم)، دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶، دیپلم نظام سالی واحدی یا دیپلم نظام ترمی واحدی متناسب با دیپلم خود را (اخذ شده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) به محل قبولی ارائه کنند. لذا در صورت عدم دریافت مدرک دیپلم تا تاریخ مذکور، حق ثبت نام و ادامه تحصیل را نخواهند داشت. ضمناً متقاضیان دیپلم شاخه نظری نظام سالی- واحدی یا ترمی- واحدی باید نسبت به ارائه مدرک پیشدانشگاهی خود اقدام کنند.
عدم ثبتنام پذیرفتهشدگان در زمان مقرر به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.
پذیرفتهشدگانی که قبلاً در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی قرار گرفتهاند، مطابق ضوابط قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ادامه تحصیل دهند. این دسته از پذیرفتهشدگان لازم نیست از محل قبولی قبلی خود انصراف دهند. مدارک ثبتنامی آنان توسط مؤسسه محل قبولی جدید از محل قبولی اولیه آنان درخواست میشود.
تمامی پذیرفتهشدگان مرد لازم است با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۶ دفترچه راهنمایی ثبتنام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۴۰۴، واجد شرایط لازم بوده و منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام، پذیرش دانشجو یا حین تحصیل)، چنانچه مشخص شود فرد متقاضی حقایق را کتمان یا اطلاعات غلطی ارائه کرده و واجد شرایط نیست، قبولیی وی لغو و طبق مقررات با فرد رفتار خواهد شد.
