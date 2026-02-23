به گزارش خبرگزاری مهر، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، از روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه طی سه روز متوالی آغاز خواهد شد. این پیشفروش برای مسیرهای رفت تا ۱۷ فروردین و مسیرهای برگشت تا ۱۸ فروردین در نظر گرفته شده است.
زمانبندی و نحوه خرید بلیت
فرایند فروش بلیت در هر سه روزِ اعلام شده، طبق زمانبندی زیر انجام میشود:
- ساعت ۸:۳۰ صبح: فروش فقط بهصورت غیرحضوری و اینترنتی،
- ساعت ۱۱:۰۰ صبح: فروش بهصورت حضوری در دفاتر مجاز فروش بلیت،
- ساعت ۱۴:۰۰: فروش بهصورت همزمان (حضوری و اینترنتی).
جدول زمانبندی فروش بر اساس مسیرها
برنامه عرضه بلیتها در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه به شرح زیر تفکیک شده است.
روز یکشنبه (۱۰ اسفندماه) فروش بلیت در کلیه مسیرها انجام میشود، به استثنای مسیرهای تهران- خواف، تهران- طبس و بالعکس و مسیرهای منتهی به مشهد مقدس.
روز دوشنبه (۱۱ اسفندماه) فروش بلیت کلیه مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس (به همراه ظرفیت باقیمانده از روز قبل) انجام میشود، به استثنای مسیرهای تهران- مشهد، تهران- خواف، تهران- طبس، سمنان- مشهد و بالعکس.
روز سهشنبه (۱۲ اسفندماه) فروش بلیت برای مسیرهای کلیه قطارهای مسیر تهران- مشهد، تهران- خواف، تهران- طبس، سمنان- مشهد و بالعکس (به همراه ظرفیت باقیمانده از روزهای یکشنبه و دوشنبه) انجام خواهد شد.
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