دانشگاه لرستان میزبان نشست علمی مجازی «اعتراض اجتماعی و جامعه ایرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی با حضور مسعود زمانی مقدم، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، روز سهشنبه پنجم اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در بستر «گوگل میت» برگزار خواهد شد.
در این نشست، ابعاد جامعهشناختی اعتراضات اجتماعی در ایران با تمرکز بر وقایع دیماه، از منظر تحلیلی و علمی مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود با رویکردی دانشگاهی، زمینههای شکلگیری، پیامدها و بازتابهای اجتماعی این رخدادها واکاوی شود.
برگزاری بهصورت مجازی و آزاد برای عموم
این نشست بهصورت مجازی برگزار شده و شرکت در آن برای عموم علاقهمندان آزاد است.
دانشجویان، پژوهشگران و سایر علاقهمندان میتوانند از طریق لینک اعلامشده در این برنامه شرکت کنند.
برگزاری این نشست بر عهده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه لرستان است.
انجمنها و تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فعالیت میکنند و در راستای تقویت فضای گفتوگو، نقد علمی و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی برنامههای متنوعی را برگزار میکنند.
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