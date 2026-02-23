به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادپور روز دوشنبه با اشاره به صدور هشدار شماره ۵۳ مورخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، از بعدازظهر روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه، سامانه ناپایدار جوی وارد استان می‌شود و تا بامداد چهارشنبه ششم اسفندماه در اغلب مناطق لرستان فعال خواهد بود.

بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد شدید

وی با تشریح نوع مخاطرات این سامانه افزود: فعالیت این سامانه با بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و در مناطق جنوب‌شرقی استان رگبار پراکنده برف همراه خواهد بود.

مرادپور ادامه داد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از دیگر پدیده‌های پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی است.

مدیرکل هواشناسی لرستان منطقه اثر این سامانه را اغلب نقاط استان اعلام کرد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال شدت گرفتن مقطعی بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

احتمال لغزندگی جاده‌ها و ایجاد رواناب

مرادپور با اشاره به اثرات مخاطره‌آمیز این سامانه تصریح کرد: لغزندگی معابر شهری و جاده‌ها، اختلال در تردد، احتمال ایجاد رواناب‌های موقتی، کاهش میدان دید افقی، خطر سقوط اشیاء به دلیل وزش باد شدید و آسیب به سازه‌های موقت از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود.

وی تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها باید احتیاط بیشتری داشته باشند و تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در نظر گرفته شود.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیرکل هواشناسی لرستان در ادامه از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

وی همچنین بر مجهز بودن خودروها به تجهیزات زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت تأکید کرد.

مرادپور خاطرنشان کرد: با توجه به سطح زرد هشدار، دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی باید در حالت آماده‌باش باشند و شهروندان نیز اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.