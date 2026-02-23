۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان برای روز سه‌شنبه

هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان برای روز سه‌شنبه

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد از حاکمیت شرایط ناپایدار جوی در اغلب نقاط استان از بعدازظهر سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادپور روز دوشنبه با اشاره به صدور هشدار شماره ۵۳ مورخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، از بعدازظهر روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه، سامانه ناپایدار جوی وارد استان می‌شود و تا بامداد چهارشنبه ششم اسفندماه در اغلب مناطق لرستان فعال خواهد بود.

بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد شدید

وی با تشریح نوع مخاطرات این سامانه افزود: فعالیت این سامانه با بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و در مناطق جنوب‌شرقی استان رگبار پراکنده برف همراه خواهد بود.

مرادپور ادامه داد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از دیگر پدیده‌های پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی است.

مدیرکل هواشناسی لرستان منطقه اثر این سامانه را اغلب نقاط استان اعلام کرد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال شدت گرفتن مقطعی بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

احتمال لغزندگی جاده‌ها و ایجاد رواناب

مرادپور با اشاره به اثرات مخاطره‌آمیز این سامانه تصریح کرد: لغزندگی معابر شهری و جاده‌ها، اختلال در تردد، احتمال ایجاد رواناب‌های موقتی، کاهش میدان دید افقی، خطر سقوط اشیاء به دلیل وزش باد شدید و آسیب به سازه‌های موقت از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود.

وی تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها باید احتیاط بیشتری داشته باشند و تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در نظر گرفته شود.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیرکل هواشناسی لرستان در ادامه از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

وی همچنین بر مجهز بودن خودروها به تجهیزات زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت تأکید کرد.

مرادپور خاطرنشان کرد: با توجه به سطح زرد هشدار، دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی باید در حالت آماده‌باش باشند و شهروندان نیز اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

کد خبر 6757958

