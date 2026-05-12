حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با استناد به هشدار سطح زرد هواشناسی، اظهار داشت: از بعدازظهر روز چهارشنبه تا اواخر وقت همان روز، شاهد فعالیت یک موج ناپایدار بارشی در مناطق تحت پوشش خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه دامنه و ارتفاعات نیمه غربی و مرکزی استان کانون اصلی این مخاطره است، تصریح کرد: ماهیت این سامانه تنها محدود به بارش پراکنده نیست و در برخی نقاط احتمال بارشهای با شدت زیاد وجود دارد. این وضعیت میتواند به شکل بالقوه منجر به رانش زمین در شیبهای مرتفع، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و وقوع سیلابهای نقطهای در مناطق کمارتفاع شود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با هشدار به رانندگان در جادههای کوهستانی گفت: لغزندگی معابر، کاهش دید و احتمال ریزش سنگ در مسیرهای شیبدار دور از انتظار نیست. از رانندگان تقاضا میشود ضمن پرهیز از سرعت غیرمجاز، از توقف و تردد در حاشیههای مستعد رانش زمین جدا خودداری کنند.
محمدی خطاب به گردشگران و طبیعتگردان هشدار داد: با توجه به تغییر ناگهانی شرایط جوی، از اطراق و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مناطق سیلخیز به شدت بپرهیزند. وی از ساکنان مناطق حادثهخیز نیز خواست ضمن حفظ آمادگی کامل، در صورت مشاهده هرگونه تغییر در پایداری شیبها یا رنگ و سطح جریان آب، مراتب را سریعاً از طریق سامانههای امدادی اطلاعرسانی کنند.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای عملیاتی و امدادی استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و شهروندان میتوانند برای دریافت هشدارهای بهروز، از طریق کانالهای رسمی مدیریت بحران استان اقدام کنند.
نظر شما