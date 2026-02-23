به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌افزایی و هم‌اندیشی مجمع و کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان کرمانشاه عصر دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل و حجت‌الاسلام ارسلان کریمی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد. در این نشست بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تشکیلاتی و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف مذهبی و اجتماعی تأکید شد.

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی کانون‌ها در پیشبرد اهداف فرهنگی اظهار کرد: برای دستیابی به خروجی‌های مؤثر، انتصاب و سازماندهی کانون‌ها در حوزه‌های تخصصی از جمله برنامه‌های حوزه بانوان، آقایان، رسانه و روابط عمومی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد باعث می‌شود تا هر کانون بر اساس ظرفیت و توانمندی خود، مسئولیت بخشی از بار فرهنگی استان را به دوش بکشد.

وی از راه‌اندازی «اتاق رصد کانون‌های فرهنگی تبلیغی» خبر داد و افزود: هدف از ایجاد این مرکز، نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه‌ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت فرهنگی مناطق مختلف استان است. همچنین تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز» با حضور نخبگان فرهنگی، گامی اساسی برای تولید محتوای غنی و ارائه راهکارهای نوآورانه در مواجهه با چالش‌های اجتماعی خواهد بود.

در ادامه این نشست، موضوع توانمندسازی ارکان کانون‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دوره‌های آموزشی تخصصی با هدف ارتقای مهارت‌های مدیریتی و تبلیغی برگزار شود. همچنین به منظور الگوسازی در سطح استان، طرح مستندسازی از فعالیت‌های کانون‌های برتر کلید خواهد خورد تا تجربیات موفق این مجموعه‌ها در اختیار سایر فعالان فرهنگی قرار گیرد و روند رشد شبکه تبلیغی تسریع شود.

در بخش پایانی این جلسه، مسئولان کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان کرمانشاه به بیان دیدگاه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های اختصاصی خود پرداختند. حاضرین در خصوص نحوه تعامل دوجانبه با مجمع کانون‌های استان و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای اجرای عملیات‌های فرهنگی متمرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر آمادگی خود جهت اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی تأکید کردند.