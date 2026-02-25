به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز چهارشنبه با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی روز گذشته در شهرهای استان به ویژه نواحی جنوبی، افزود: فعالیت این سامانه به صورت باران بوده و بیشترین میزان بارش از میانه به میزان هفت میلی متر و چاراویماق سه میلی متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه روز گذشته از جو استان خارج شده است، اظهار کرد: امروز و فردا جوی به نسبت پایدار در استان حاکم خواهد بود ولی از اواخر روز پنجشنبه سامانه بارشی به نسبت قوی وارد جو استان می شود و فعالیت آن موجب بارش باران و برف، وزش باد گاهی به نسبت شدید می شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی روز شنبه از جو استان خارج می شود، گفت: با خروج این سامانه بارشی، توده هوای سرد طی هفته آینده در جو استان ماندگار خواهد شد.

تیکمه داش با دمای منفی پنج درجه چهارمین شهر سرد کشور شد

اصغرزاده، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای منفی پنج درجه سانتی گراد سردترین شهر استان و چهارمین شهر سرد کشور بود و ملکان با حداکثر دمای ۱۶ درجه گرمترین شهر استان بود.

وی یادآور شد: در این بازه زمانی دمای تبریز در سردترین زمان به صفر درجه و در گرمترین زمان به ۱۲ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۱۰:۳۰) این شهر ۶ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه کاهش یافته است.