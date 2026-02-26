به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در عملیات تلافی‌جویانه این کشور علیه پاکستان، ۵۵ نظامی پاکستانی کشته شده‌اند.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی دولت افغانستان در این باره گفت که در ادامه حملات سنگین و هدفمند نیروهای این کشور، ده‌ها نظامی پاکستانی کشته، حدود ۲۰ پاسگاه تصرف و تعدادی تجهیزات دشمن غنیمت گرفته شده است.

به گزارش صدای افغان، این حملات توسط قول‌اردوهای «۲۰۳ منصوری» و «۲۰۱ خالد بن ولید» در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان، ننگرهار و همچنین در گذرگاه مرزی تورخم انجام شده است.

فطرت گفت که در این عملیات، ده‌ها قبضه سلاح سبک و سنگین، یک تانک و یک موتور نوع «انترنشنل» به عنوان غنیمت به دست آمده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان پیش از این گفته بود که در واکنش به تمردها و سرکشی‌های نظامی پاکستان، عملیات گستردهٔ تهاجمی علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند آغاز گردید.