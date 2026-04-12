حمله به نیروی دریایی پاکستان در بلوچستان؛ ۳ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی پاکستان امروز یکشنبه اعلام کردند که شورشیان جدایی‌طلب در اولین حمله به یکی از قایق‌ های گشتی نیروی دریایی این کشور که در دریای عرب فعالیت می‌کرد، ۳ نفر از پرسنل گارد ساحلی پاکستان را کشتند.

مقامات اطلاعاتی و پلیس پاکستان اضافه کردند که این قایق در حال گشت‌زنی معمول در منطقه‌ای ساحلی نزدیک مرز پاکستان و ایران بود که شبه‌ نظامیان آتش گشودند و ۳ نفر از سرنشینان آن را کشتند.

گروه جدایی‌طلب ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) در پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.