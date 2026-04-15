۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

برای خروج از وضعیت بحرانی؛

برنامه مدیرعامل برای نجات پرسپولیس/ صدور چند حکم و ایجاد جایگاه جدید!

در پی شکست‌های متوالی پرسپولیس و پایان قرارداد برخی منتسبان به رضا درویش، پیمان حدادی با صدور احکام تازه مدیریتی، تغییراتی را در ساختار اجرایی باشگاه اعمال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نتایج دور از انتظار سرخپوشان در هفته‌های پایانی برگزاری لیگ نیمه تمام بیست و پنجم و افزایش انتقادها نسبت به وضعیت مدیریتی باشگاه، پیمان حدادی که در رأس مدیریت اجرایی قرار گرفته، اقدام به جابجایی شماری از نیروهای منتسب به دوره پیشین کرد. قرارداد یک‌ساله برخی از مدیران و مسئولان که در زمان مدیریت رضا درویش منعقد شده بود، به پایان رسیده و تمدید نشد.

حدادی با صدور احکام جدید، چهره‌های تازه‌ای را به مجموعه مدیریتی باشگاه اضافه کرده و برای تعدادی دیگر نیز حکم مشاور صادر کرده است. احکامی که در چارچوب اختیارات مدیرعامل تعریف می‌شود اما ترکیب نفرات جدید، بحث‌برانگیز شده است.

بررسی سوابق برخی از افراد تازه‌وارد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پیشینه حرفه‌ای آنان در حوزه بانکی و مالی بوده است. موضوعی که از نگاه منتقدان، بیانگر نقش و نفوذ پررنگ مالکان کنسرسیوم بانکی در ساختار فعلی باشگاه است. ساختاری که به اعتقاد برخی کارشناسان، بیش از آنکه رنگ و بوی فوتبالی داشته باشد، به الگوهای اداری و مالی شباهت دارد.

در این میان، اخباری نیز درباره تعریف یک پست جدید در باشگاه مطرح شده است. سمتی که گفته می‌شود مسئولیت هماهنگی امور بازیکنان و ایجاد ارتباط میان آنها و بخش‌های مختلف باشگاه را بر عهده خواهد داشت. گزینه مورد نظر که در ادوار گذشته در حوزه خدمات تلفن همراه و راه‌اندازی خطوط و گوشی فعالیت داشته، حالا قرار است نقش واسط میان بازیکنان به‌ویژه بازیکنان خارجی دارای قرارداد و بخش‌های اداری و پشتیبانی باشگاه را ایفا کند.

این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که رختکن پرسپولیس روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد و هواداران نیز نسبت به آینده تیم نگران هستند. اکنون باید منتظر ماند و دید مجموعه احکام جدید تا چه اندازه می‌تواند گره‌های مدیریتی و اجرایی باشگاه را باز کرده و مسیر خروج از وضعیت فعلی را هموار کند؛ مسیری که به باور بسیاری، یکی از هزار راه بن‌بست پیش‌روی سرخپوشان محسوب می‌شود.

مهدی مرتضویان

