به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز نهم زندگی با آیه ها به مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهُ رَمَی» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه۱)قرآن، چراغ راه زندگی ماست

گزینه۲) جهان آینه اعمال ماست

گزینه۳) کار، کار خدا بود

گزینه۴) کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

برای پیوستن به نهضت ملی زندگی با آیه ها عدد ۵ رو به ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنید.