به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه های این هفته نمازجمعه خاش، با تشریح فضائل ماه مبارک رمضان، این ماه را فصل نزول رحمت الهی و بازگشت صادقانه بندگان به سوی پروردگار دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی، دستگیری از نیازمندان، پرهیز از درآمدهای حرام تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش بیان کرد: رمضان ماهی است که درهای بهشت گشوده و دل‌ها بیش از هر زمان دیگری آماده تقرب به الله متعال می‌شود؛ از این‌رو مؤمنان باید با دعا، نیایش و توبه خالصانه، از این فرصت بی‌بدیل برای آمرزش گناهان و پالایش روح و جان بهره گیرند.

وی بیان فضائل ماه رحمت را ضرورتی برای بیداری دل‌ها دانست و ادامه داد: توبه حقیقی زمانی محقق می‌شود که انسان از خطاهای گذشته مأیوس نشده بلکه با امید به رحمت گسترده الهی، مسیر اصلاح را در پیش گیرد و با رعایت تقوا و پرهیزگاری، سبک زندگی خود را بر مدار رضایت خداوند تنظیم کند.

مولوی حسین زهی با تأکید بر اهمیت ترحم بر بندگان خدا تاکید کرد: رمضان تنها به عبادت فردی محدود نمی‌شود بلکه ماه مهرورزی، محبت، دلسوزی و توجه عملی به نیازمندان است؛ پرداخت زکات، خیرات و صدقات و دستگیری از اقشار کم‌برخوردار، جلوه‌ای از ایمان عملی و نشانه صداقت در بندگی است.

وی با اشاره به جایگاه فریضه‌های الهی تصریح کرد: عشق به نماز و روزه باید در رفتار و کردار مسلمانان متجلی شود و امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک مسؤولیت اجتماعی، با شیوه‌ای حکیمانه و دلسوزانه در جامعه ترویج یابد.

امام جمعه اهل سنت خاش همچنین با قدردانی از فرصت‌های معنوی در اختیار مردم در ماه رمضان بیان کرد: هر لحظه این ماه سرمایه‌ای ارزشمند برای تعالی روح است و نباید با غفلت، این فرصت‌ها از دست برود؛ مؤمنان باید در کنار عبادت، نسبت به پاکی کسب‌وکار خود حساس باشند و از هرگونه مال و درآمد حرام پرهیز کنند.

وی با اشاره به مشکلات برخی شهروندان در حوزه خدمات عمومی گفت: قطعی‌های آب و برق در برخی مناطق موجب گلایه مردم شده و انتظار می‌رود مسؤولان با برنامه‌ریزی دقیق، در جهت کاهش این مشکلات گام‌های عملی بردارند.

مولوی حسین‌زهی بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز تأکید کرد و ادامه داد: مردم با مدیریت مصرف آب، برق و گاز می‌توانند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه‌های خدمات‌رسانی ایفا کنند، اما در عین حال لازم است در زمینه تعرفه‌های سنگین قبوض گاز که در خاش بعضاً به‌صورت نجومی صادر می‌شود، بازنگری و تعدیل جدی صورت گیرد تا فشار مضاعفی بر خانوارها تحمیل نشود.

وی در پایان با دعوت همگان به حفظ وحدت و همدلی بیان کرد: رمضان ماه بازسازی فرد و جامعه است و اگر این ماه را با تقوا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رسیدگی به امور محرومان سپری کنیم، زمینه نزول رحمت‌های گسترده الهی و گشایش در امور فراهم خواهد شد.