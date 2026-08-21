جامعه امروز بیش از هر زمان به اخلاق «محمدی» نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی در خطبههای نماز جمعه اهل سنت این هفته خاش، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به قرار داشتن در ماه ربیعالاول و سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و همچنین سالروز شهادت امام حسن مجتبی(رض)، بر ضرورت الگوبرداری از سیره نبوی و پایبندی امت اسلامی به قرآن و سنت تأکید کرد.
امام جمعه اهل سنت خاش با اشاره به آیه ۱۰۷ سوره انبیاء، پیامبر اکرم(ص) را پیامآور رحمت برای جهانیان دانست و اظهار کرد: رسالت پیامبر اسلام(ص) به قوم یا زمان خاصی محدود نبود، بلکه رحمتی فراگیر برای همه بشریت و مخلوقات به شمار میرفت.
وی افزود: سیره پیامبر اکرم(ص) بر پایه مدارا، گذشت و تعامل انسانی استوار بود و نمونه روشن آن را میتوان در فتح مکه مشاهده کرد؛ جایی که پیامبر(ص) بسیاری از افرادی را که سالها به ایشان آزار رسانده بودند، بخشید.
مولوی حسینزهی تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به حاکم شدن اخلاق محمدی، رأفت در خانواده، گذشت در روابط اجتماعی و رعایت انصاف در معاملات نیاز دارد.
هفته وحدت؛ ابتکاری برای تقویت همبستگی امت اسلامی
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به نقش پیامبر اکرم(ص) در ایجاد وحدت میان مسلمانان، گفت: یکی از اهداف مهم بعثت پیامبر(ص)، ایجاد انسجام و پیوند میان دلهای مسلمانان بود و آن حضرت با پیمان برادری میان مهاجران و انصار و همچنین ایجاد پیوند میان اوس و خزرج، جامعهای متحد را شکل داد و زمینههای تفرقهافکنی دوران جاهلیت را از میان برد.
امام جمعه اهل سنت خاش با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره) اظهار کرد: با الهام از سیره نبوی، فاصله میان ۱۲ ربیعالاول، مطابق روایت اهلسنت، و ۱۷ ربیعالاول، مطابق روایت امامیه، به عنوان هفته وحدت نامگذاری شد.
وی خاطرنشان کرد: این ابتکار، تفاوت در روایت تاریخی ولادت پیامبر اکرم(ص) را به فرصتی برای همبستگی، تقریب مذاهب و بیداری امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک تبدیل کرده است.
مولوی حسین زهی در پایان بر ضرورت حرکت مسلمانان در مسیر قرآن و سنت نبوی تأکید کرد و گفت: امت اسلامی برای دستیابی به عزت و سربلندی، بیش از هر چیز به وحدت، اخلاق و پایبندی به آموزههای پیامبر رحمت(ص) نیاز دارد.
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