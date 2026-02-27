به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا قدسی در خطبه‌های امروز نماز جمعه خلخال با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو اظهار کرد: درماندگی و سردرگمی آمریکا در برابر ملت ایران پای میز مذاکره کاملاً آشکار است.

وی افزود: آمریکا با استفاده از قدرت رسانه‌ای خود تلاش دارد ایران را ضعیف نشان دهد، اما به اعتراف فرستاده آمریکا، سیاست فشار حداکثری علیه ایران با شکست مواجه شده است.

امام جمعه خلخال تأکید کرد: حضور ایران در مذاکرات مقتدرانه و بدون ارعاب است و این گفتگوها دیپلماسی راهبردی برای آینده کشور محسوب می‌شود.

حجت الاسلام قدسی خاطرنشان کرد: این مذاکرات نشان‌دهنده حسن‌نیت ایران برای دستیابی به صلح است، اما اگر آمریکا بدعهدی کند، ایران پاسخی مشابه آنچه به اسرائیل داده، خواهد داد.

وی با بیان اینکه ایران همواره بهترین گزینه را انتخاب می‌کند، گفت: حضور در مذاکرات به معنای تغییر اصول نظام نیست و باید راستی‌آزمایی دشمن در رفع تحریم‌ها جدی گرفته شود.

امام جمعه خلخال با تسلیت درگذشت امیر سرتیپ محمدی‌فر، از برگزاری مراسم بزرگداشت وی در خلخال خبر داد.

وی در هفته منابع طبیعی از مردم خواست همانند منافع شخصی، از منابع طبیعی حفاظت کنند و خواستار تجهیز اداره منابع طبیعی خلخال شد.

حجت الاسلام قدسی با اشاره به اعتراضات دانشجویی گفت: اعتراض جزئی از حیات دانشگاه است، اما نباید خشونت‌آمیز یا خارج از چارچوب قانون باشد. توهین به پرچم ایران، توهین به ملت و شهداست.

وی مردم را به مشارکت در جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد دعوت کرد و هفته احسان و نیکوکاری را گرامی داشت.