اعلام سوال روز دوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز دوم این مسابقه به مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره با عبارت نورانی«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه ۱). دنیا و آخرت از آن خداست

گزینه۲).دعا جهت افزایش صبر. و ثبات قدم

گزینه ۳).رعایت انصاف

گزینه۴)پرهیز از اسراف

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۴ همان روز به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

برای پیوستن به نهضت ملی زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنید

برندگان پاسخ سوال دوم به ترتیب زیر است نفراول:علی نوری خلخل روح الله بدلی اردبیل نفرسوم: لیلا صادقی اردبیل نفرچهارم:ترحم شهبازی اردبیل نفرپنجم: عابده موسوی خلخال نفرششم: پریناز پاداش اردبیل نفرهفتم: مریم مقدسی جعفر آباد نفرهشتم: پاکیزه حسن زاده اردبیل نفرنهم: سمیه ولیزاده اردبیل نفر دهم: سیاوش وفادار نمین