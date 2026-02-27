به گزارش خبرگزاری مهر،ماموستا عباس احمدی‌باغ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به وضعیت مسجد جامع بوکان گفت: به دلیل کمبود منابع مالی، امکان توسعه و نوسازی مسجد فراهم نشده و هر هفته شمار زیادی از نمازگزاران ناچارند در محوطه بیرونی مسجد اقامه نماز کنند. از خیرین و افراد متمکن درخواست می‌شود برای تسریع در روند ساخت و توسعه مسجد کمک‌های نقدی قابل توجهی اختصاص دهند.

امام جمعه بوکان با اعلام میزان فطریه و فدیه ماه رمضان، بر ضرورت پرداخت آن به نیازمندان تأکید کرد و از خیرین برای مشارکت در توسعه مسجد جامع شهر دعوت به عمل آورد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: بر اساس اعلام شورای روحانیت، میزان فطریه برای هر نفر ۱۳۰ هزار تومان و فدیه عذر شرعی روزه به ازای هر روز ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: این مبالغ حداقل تعیین‌شده است و افرادی که تمکن مالی دارند می‌توانند دو یا سه برابر این میزان پرداخت کنند تا سهم بیشتری در دستگیری از محرومان داشته باشند.

امام جمعه بوکان در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت فطریه به والدین تصریح کرد: فطریه متعلق به پدر و مادر نیست، بلکه باید به فقرا و نیازمندان پرداخت شود. خدمت به والدین وظیفه‌ای واجب است، اما پرداخت فطریه به آنان صحیح نیست.

ماموستا احمدی‌باغ در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبیین نگاه اسلام به دنیا اظهار کرد: قرآن کریم، حیات دنیا را کالایی فریبنده معرفی می‌کند و پیامبر اسلام(ص) نیز دنیا را همچون سایه‌ای گذرا دانسته‌اند که انسان لحظاتی در آن می‌آساید و سپس آن را ترک می‌کند.

وی ادامه داد: انسان در این دنیا رهگذر است و نباید برای چند روز زندگی فانی، مرتکب ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، تهمت، حسادت و حرام‌خواری شود. اسلام مخالف ثروت مشروع نیست، بلکه با فقر، بیکاری و بی‌عاری مقابله می‌کند و بر تلاش سالم، کسب روزی حلال و کمک به نیازمندان تأکید دارد.

امام جمعه بوکان خاطرنشان کرد: اموالی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد امانت الهی است و باید در مسیر یاری رساندن به فقرا و جلب رضایت خداوند هزینه شود؛ چراکه مال نامشروع موجب هلاکت و عذاب خواهد بود.

وی با دعوت مردم به توبه و بازگشت به مسیر الهی در ماه رمضان تأکید کرد: هدف از بهره‌مندی از دنیا باید خدمت به بندگان خدا، ایجاد آسایش برای جامعه و نزدیک شدن به رضایت الهی باشد، در غیر این صورت دنیاطلبی افراطی سرانجامی جز زیان و خسران نخواهد داشت.