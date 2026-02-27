به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید عبدالله حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به حاضران و مسلمانان جهان اظهار کرد: هیچ قدرتی نمی‌تواند چنین جمعیتی را در مساجد گرد هم آورد مگر محبت خدا و رسولش.

وی با بیان فضیلت‌های ماه رمضان افزود: این ماه ماه رحمت، مغفرت و دوری از آتش جهنم است، ده روز اول آن رحمت، ده روز دوم مغفرت و ده روز آخر راهکاری برای رهایی از آتش دوزخ است. در این ماه، برکت، رزق و روزی مسلمانان افزایش می‌یابد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به اهمیت نماز شب و تراویح گفت: خدا را شاکریم که مردم شهرستان و روستاهای اطراف در مساجد حضور دارند و نمازهای شب و تراویح خود را با اخلاص برپا می‌دارند، این عبادات، روح و جان انسان را صفا می‌بخشد و زمینه اخلاق نیکو، صبر و مهربانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: ماه رمضان فرصتی برای توبه و بازگشت از گناهان است و هر عملی که در این ماه انجام شود، ثوابی چندین برابر فرض‌های غیر رمضان دارد، برای روزه‌داران دو خوشحالی است؛ یکی هنگام افطار و دیگری ملاقات با خدا در بهشت.

ماموستا حسینی در پایان خطبه‌های خود تأکید کرد: ماه رمضان بهترین فرصت برای دست‌گیری از نیازمندان و فقرا، حضور قلب در عبادات و بهره‌گیری از برکات الهی است تا جامعه‌ای سالم، متعهد و خداجو شکل گیرد.