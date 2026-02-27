به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا بیان کرد: نکته مهمی که باید به آن دقت داشت این است که مردم و مسئولان به خصوص بازار و اقتصاد نباید به مذاکرات گره بخورد.

وی با بیان اینکه گره زدن سرنوشت اقتصاد به بازار دقیقا چیزی است که دشمن می خواهد، افزود: برخی ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند و این شان امت اسلامی نیست.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه دشمن دو قطبی شدن و هراس از آینده را ترویج می دهد، ابراز کرد: یکی از اقدامات دشمن ترویج ناامیدی به خصوص در بین جوانان نسبت به انقلاب و نظام اسلامی است.

امینی با بیان اینکه نباید دشمن را در این راه کمک کرد، ابراز کرد: مسئولان باید در حرف زدنها، موضع گیری ها دقت نظر داشته باشند همچنین بازار نباید خودش را بند نتیجه یا عدم نتیجه مذاکرات کند ما باید زندگی خودمان را داشته باشیم.

وی افزود: نمی گوییم که مذاکرات در اقتصاد و بازار و ... تاثیر ندارد اما هوشمندی و زیرکی ملت ایران این است که ما سربازان دیپلماسی مان کار خودشان را مقتدرانه انجام می دهند و ما چرا باید معطل باشیم؟ پروژه ها و بودجه ها معطل چیست؟

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه نباید به دشمن کمک کرد، گفت: نکته مهم دیگر این است که شاهد بودیم در برخی دانشگاه ها رفتارهای نامناسب شان دانشجویان انجام شد اما روزهای بعد شاهد بودیم دانشجویان با غیرت به میدان ورود کردند.

امینی با بیان اینکه شان دانشجو این نیست که حرف دشمن را بزند، افزود: دانشجو همیشه پیشتاز اعتراض و سوال و مطالبه گری بوده اما حرف دشمن پسند و حرکت دشمن پسند نسبت به مفاخرملی و مذهبی بی احترامی کردن، شان دانشگاه نیست.