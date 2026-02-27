به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نکویی در بین نمازگزاران گرگانی اظهار کرد: استان گلستان که به «نگارستان ایران» شهرت دارد، در حوزه منابع طبیعی نیز از تنوع کم‌نظیری برخوردار است و تقریباً همه عرصه‌های منابع طبیعی کشور را در خود جای داده است.

وی افزود: جنگل، مرتع، بیابان، دشت، تالاب و اراضی ساحلی دریا از جمله ظرفیت‌های طبیعی استان است که در گستره ۱۴ شهرستان، ۱۳ اداره منابع طبیعی، ۳۳ واحد سرجنگلبانی و ۱۸ حوزه مدیریت آبخیزداری مدیریت می‌شود.

نکویی با اشاره به تنوع اقلیمی گلستان اظهار کرد: از غرب استان با اقلیم مرطوب و نیمه‌مرطوب مواجه هستیم و هرچه به سمت شرق و هم‌مرزی با استان‌های خراسان شمالی و سمنان حرکت می‌کنیم، شرایط اقلیمی به سمت خشک و نیمه‌خشک تغییر می‌کند که این موضوع مدیریت منابع طبیعی را پیچیده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: حوادث طبیعی متعددی از جمله سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع از چالش‌های جدی استان است؛ به‌طوری‌که سال گذشته ۲۱۷ فقره آتش‌سوزی در سطح حدود ۳۰۵ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی رخ داد که عمدتاً سطحی و مربوط به لاش‌برگ‌ها و پوشش کف جنگل بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: سهم استان در سال جاری کاشت بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال از گونه‌های مثمر و غیرمثمر است که بخش عمده آن همزمان با هفته منابع طبیعی در حال اجراست.

وی افزود: امروز همزمان با آغاز این هفته، در سراسر شهرستان‌های استان حدود ۱۳ هزار اصله نهال به صورت رایگان میان مردم توزیع می‌شود تا فرهنگ درختکاری بیش از پیش نهادینه شود.

واگذاری ۱۵۰ هکتار برای پروژه‌های انرژی خورشیدی

نکویی از اقدامات توسعه‌ای در عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید انرژی پاک، طی ۲۶ فقره واگذاری، حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین در حوزه‌هایی نظیر زراعت چوب، گردشگری و برخی پروژه‌های زیربنایی دیگر نیز واگذاری‌هایی صورت گرفته که با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و منابع طبیعی انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های ملی تنها از عهده یک دستگاه اجرایی برنمی‌آید، خاطرنشان کرد: صیانت از این میراث خدادادی نیازمند همراهی و مشارکت جدی جوامع محلی و همه اقشار مردم است.

وی گفت: منابع طبیعی انفال و سرمایه نسل‌های آینده است و اگر مردم در کنار مجموعه منابع طبیعی قرار گیرند، می‌توانیم با توان بیشتری از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌ها حفاظت کنیم.