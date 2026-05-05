۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

رستمی: حمایت استاندار کرمانشاه به پیشرفت طرح‌های منابع طبیعی کمک کرد

کرمانشاه - مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به همراهی مدیریت ارشد استان، از کسب رتبه نخست کشور در سامانه مدیریت زمین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رستمی عصر سه‌شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، ضمن تشریح وضعیت منابع طبیعی استان، از حمایت‌ها و همراهی‌های مدیریت ارشد استان در پیشبرد برنامه‌های این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به گستردگی وظایف منابع طبیعی اظهار کرد: این حوزه با مسائل متنوعی در بخش‌های حقوقی، فنی و اجتماعی روبه‌روست و با وجود محدودیت در اعتبارات، کارکنان این بخش با تلاش مستمر در مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی گام برمی‌دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مساحت استان را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، افزود: سهم قابل توجهی از این اراضی به جنگل‌ها و مراتع اختصاص دارد که هرکدام نقش مهمی در پایداری محیط زیست منطقه دارند.

رستمی با تأکید بر چندبعدی بودن مدیریت منابع طبیعی تصریح کرد: در این حوزه باید میان حفاظت از منابع ملی، پاسخگویی به نیازهای جامعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای توازن برقرار شود.

وی به همکاری این مجموعه در تأمین زمین برای پروژه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در محدوده و حریم شهرها، بخش عمده‌ای از اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی تأمین شده و استان در این زمینه با چالش جدی مواجه نیست.

مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین از مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و روستایی خبر داد و افزود: با وجود محدودیت‌ها، همکاری لازم برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای انجام شده است.

رستمی در ادامه به اجرای سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه از جمله استان‌های پیشرو در اجرای این سامانه بوده و توانسته با کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به استعلامات، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌ها، میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه همچنین از اختصاص اعتبارات مناسب برای اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس خبر داد و افزود: این طرح با هدف حفاظت و احیای جنگل‌ها در استان در حال اجراست.

رستمی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مدیریت استان نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌ها و بهبود وضعیت منابع طبیعی داشته است.

