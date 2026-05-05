به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رستمی عصر سه‌شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، ضمن تشریح وضعیت منابع طبیعی استان، از حمایت‌ها و همراهی‌های مدیریت ارشد استان در پیشبرد برنامه‌های این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به گستردگی وظایف منابع طبیعی اظهار کرد: این حوزه با مسائل متنوعی در بخش‌های حقوقی، فنی و اجتماعی روبه‌روست و با وجود محدودیت در اعتبارات، کارکنان این بخش با تلاش مستمر در مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی گام برمی‌دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مساحت استان را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، افزود: سهم قابل توجهی از این اراضی به جنگل‌ها و مراتع اختصاص دارد که هرکدام نقش مهمی در پایداری محیط زیست منطقه دارند.

رستمی با تأکید بر چندبعدی بودن مدیریت منابع طبیعی تصریح کرد: در این حوزه باید میان حفاظت از منابع ملی، پاسخگویی به نیازهای جامعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای توازن برقرار شود.

وی به همکاری این مجموعه در تأمین زمین برای پروژه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در محدوده و حریم شهرها، بخش عمده‌ای از اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی تأمین شده و استان در این زمینه با چالش جدی مواجه نیست.

مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین از مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و روستایی خبر داد و افزود: با وجود محدودیت‌ها، همکاری لازم برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای انجام شده است.

رستمی در ادامه به اجرای سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه از جمله استان‌های پیشرو در اجرای این سامانه بوده و توانسته با کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به استعلامات، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌ها، میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه همچنین از اختصاص اعتبارات مناسب برای اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس خبر داد و افزود: این طرح با هدف حفاظت و احیای جنگل‌ها در استان در حال اجراست.

رستمی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مدیریت استان نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌ها و بهبود وضعیت منابع طبیعی داشته است.