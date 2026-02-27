علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز و فردا (شنبه) گذر موجی کم‌ رطوبت ضمن کاهش محسوس دمای هوا، در بعضی ساعات سبب ابرناکی و وزش باد خواهد شد. این شرایط بارش‌های پراکنده‌ای نیز در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا صبح فردا و عمدتاً برای نواحی شمال غرب استان، به ویژه منطقه اورامانات، در پی خواهد داشت.

وی افزود: وزش باد که خصوصاً در ساعاتی از امروز نسبتاً شدید خواهد بود، می‌تواند بویژه جو نواحی غربی استان را غبارآلود نماید.

زورآوند با اشاره به روزهای آینده بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه تداوم هوای سرد و در بعضی ساعات وزش باد، غالباً ملایم، مهمترین پدیده‌های مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با ادامه این شرایط، روز سه‌شنبه تقویت شرایط ناپایدار علاوه بر رشد ابر و وزش باد، بارش‌هایی نیز در سطح استان به همراه خواهد داشت.