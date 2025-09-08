به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی بعد ازظهر دوشنبه در نشست بررسی دقیق و جامع روند اجرای پروژه‌های مسکن در بم گفت: یکی از مهم‌ترین و چشمگیرترین دستاوردهای اخیر در حوزه مسکن شهرستان بم، واگذاری قطعی شهرک ۷۳ هکتاری به ۱۱۹۲ نفر از متقاضیان واجد شرایط بوده است.

وی افزود: خوشبختانه زمین در اختیار مردم قرار گرفته و این یک گام بسیار مهم پس از سال‌ها انتظار است.

وی ادامه داد: این واگذاری پس از حدود ۱۱ سال وقفه در فرآیند واگذاری زمین‌های مسکونی، امید تازه‌ای را در دل هزاران خانواده بمی زنده کرده است که سال‌ها در انتظار داشتن سرپناهی مناسب بوده‌اند.

عیدی، تاکید کرد: پس از تعیین تکلیف زمین‌ها، موضوع تسریع در ارائه خدمات زیربنایی به این شهرک از اولویت بالایی برخوردار است و در همین راستا، جلسه‌ای با حضور مسئولین و رؤسای ادارات خدمات‌رسان برگزار و بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات زیربنایی از جمله برق، مخابرات و گاز به این شهرک تاکید شد.

فرماندار بم افزود: ادارات مربوطه قول مساعدت برای پیگیری و اجرای پروژه‌های لازم را دادند تا مردم بتوانند هر چه سریع‌تر اقدام به ساخت‌وساز و اسکان نمایند.

عیدی، گفت: این تعهد از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، اطمینان خاطر را برای متقاضیان فراهم می‌آورد که بزودی شاهد آغاز عملیات ساختمانی در این شهرک خواهند بود که این اقدام، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف کلان دولت در حوزه تأمین مسکن و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.

پروژه اراضی ۲۴۵ هکتاری، گامی بزرگ برای تأمین مسکن آینده

عیدی، همچنین به پروژه بسیار مهم اراضی ۲۴۵ هکتاری اشاره کرد که به عنوان فاز بعدی و یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین مسکن شهرستان بم مطرح شده است.

وی گفت: این اراضی وسیع که توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان بم شناسایی و در نظر گرفته شده است، پتانسیل قابل توجهی برای حل مشکل مسکن در بلندمدت دارد.

فرماندار بم با بیان اینکه کارهای مقدماتی این پروژه از جمله جانمایی و بررسی‌های اولیه انجام شده است افزود: این پروژه نیازمند طی مراحل اداری و قانونی لازم است و در نهایت باید در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی، مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

عیدی، با تاکید بر اهمیت این پروژه، افزود: این ۲۴۵ هکتار زمین، نقشی کلیدی در تأمین مسکن برای هزاران نفر دیگر در شهرستان بم ایفا خواهد کرد و بخشی از نگرانی‌های موجود در این حوزه را مرتفع خواهد نمود که تحقق این پروژه، به خصوص در کنار اراضی ۷۳ هکتاری واگذار شده، نشان‌دهنده رویکردی جامع و بلندمدت برای رفع چالش مسکن در بم است.

رفع ابهامات قانونی و سنددار کردن اراضی در شهر جهانی بم

فرماندار بم گفت: با توجه به ثبت جهانی شهر بم و دستورالعمل‌های یونسکو، قبلاً محدودیت‌هایی برای صدور سند بیش از دو هزار متر وجود داشت که این موضوع چالش‌هایی را برای مالکین و توسعه شهر ایجاد کرده بود.

عیدی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع این موانع، افزود: اخیراً با ابلاغ قانون الزام و همچنین ماده ۱۴ قانون زمین و مسکن، ابهامات و شبهات قانونی موجود در این زمینه بررسی و تصمیمات مهمی برای تعیین تکلیف این اراضی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: این تصمیمات که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط اتخاذ شده است، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند قانونی و اداری سنددار کردن املاک در این منطقه تاریخی و جهانی محسوب می‌شود.

عیدی، افزود: این اقدام، ضمن حفظ حقوق مالکین، به توسعه متوازن و پایدار شهر جهانی بم نیز کمک شایانی خواهد کرد.

تسریع خدمات‌رسانی به پروژه‌های روستایی بنیاد مسکن

فرماندار بم همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بم در شهرهای بر آباد و دهبکری و همچنین در مناطق روستایی این شهرستان، خواستار تسریع در روند ارائه خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های مربوطه شد.

عیدی، ضمن ابراز خرسندی از اجرایی و عملیاتی شدن برخی از این پروژه‌ها، بر اهمیت هر چه سریع‌تر تکمیل خدمات تاکید و بیان داشت: اگرچه در برخی از این پروژه‌ها برق‌رسانی انجام شده و آب‌رسانی نیز در حال انجام است، اما تقاضای ما از دستگاه‌های خدمات‌رسان، تسریع در اتمام کار است تا مردم بتوانند هر چه سریع‌تر از امکانات اولیه بهره‌مند شوند و بتوانند با فراغ بال بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.

برنامه‌ریزی جامع برای بیش از ۸ هزار متقاضی مسکن در بم

فرماندار بم در خصوص آمار دقیق متقاضیان مسکن واجد شرایط در این شهرستان، گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان بم بیش از ۸ هزار نفر متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۴ هزار نفر شرایط کامل و اولیه واگذاری زمین را دارا هستند.

وی ادامه داد: مابقی متقاضیان نیز پس از تأیید نهایی اراضی ۲۴۵ هکتاری در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، صاحب زمین خواهند شد که این اقدام، بخش عمده‌ای از درخواست‌های مردمی برای واگذاری زمین را محقق خواهد کرد و گامی بلند در جهت تأمین مسکن برای بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان بم به شمار می‌رود.

طرح تفصیلی بم در مراحل پایانی ابلاغ

فرماندار شهرستان بم همچنین درباره آخرین وضعیت طرح تفصیلی شهر بم، گفت: این طرح که متأسفانه فرآیند طولانی و پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته است، به زودی ابلاغ و اجرایی شود.

عیدی، گفت: پیگیری‌های جدی و مستمری در خصوص نهایی شدن و ابلاغ طرح تفصیلی شهر بم انجام شده است و اخیراً مراحل نهایی این طرح نیز طی شده است.

وی افزود: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اشکالات و موارد اصلاحی که در این طرح وجود داشته، رفع شده و این طرح جهت ابلاغ رسمی به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان واگذار شده است.

فرماندار بم با تاکید بر اهمیت این سند توسعه شهری اظهار داشت: ما منتظر ابلاغ این طرح مهم هستیم تا بتوانیم مسیر توسعه و ساخت‌وساز در شهر بم را با اتکا به یک نقشه راه شفاف‌تر و مدون‌تر ادامه دهیم.

عیدی، گفت: ابلاغ طرح تفصیلی، اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران و شهروندان فراهم می‌آورد و چارچوب قانونی و شهرسازی مشخصی را برای توسعه پایدار و اصولی شهر بم ترسیم خواهد کرد که این امر به ویژه برای شهری با ویژگی‌های منحصر به فرد بم، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.