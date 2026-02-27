به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان تامین اجتماعی درباره واریز حقوق و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز؛

اخبار و مطالب منتشر شده در خصوص تغییر زمان‌بندی واریز حقوق اسفند ماه و نیز تعیین زمان پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صحت ندارد.

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